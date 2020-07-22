Житель Алтайского края угрожал жене топором и обматерил полицейского

46-летнего жителя Первомайского района обвиняют в публичном оскорблении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба в СУ СКР по Алтайскому краю.
В мае в одном из сел муниципалитета мужчина топором угрожал убить свою жену. Когда полицейский приехал на вызов, злоумышленник не пожелал подчиняться требованиям правоохранителя и в присутствии свидетелей грубо оскорбил его, используя нецензурную брать, тем самым унизив честь и достоинство должностного лица.
Во время предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти" направлено в суд на рассмотрение.
Комментарии
А под суд пойдёт за оскорбление полицейского,ибо угроза убийством теряется в приоритете наказаний на фоне арго , Другое дело - экстремизм с угрозой убийством ответственного лица , защищённого законом, а жен то много ,больше чем мужей - всех не переубиваешь.
Грустно...