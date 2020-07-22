Барнаульский зоопарк показал прогулку львят и тигрят. Фото и видео

Фото и видео: Елена Лепезина
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" показал прогулку маленьких амурских тигрят и львят. Мероприятие стартовало на мини-ферме в 18:00. В нем приняли участие пять детенышей: три тигра и два льва.
Львята вели себя спокойно. Они бодро отправились обследовать территорию, в то время как тигрята рычали и четко обозначали свои границы.
Гладить малышей не позволяли никому, но в конце прогулки сотрудник зоопарка разрешил детям сфотографироваться рядом со львенком, которого держал на руках.
Напомним, что потомство дали амурские тигры Шерхан и Багира 8 июня, всего у них родилось четверо полосатых малышей. Произошло это непосредственно перед открытием зверинца после периода самоизоляции.
Львят родила местная любимица Ая. Информация об этом появилась всего за несколько дней до появления на свет львят.
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