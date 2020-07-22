Госдума частично приравняла кальяны и вейпы к табачным изделиям

Госдума на пленарном заседании 22 июля приняла закон, согласно которому на вейпы, кальяны и снюсы распространяется антитабачное законодательство. Об этом сообщает РИА Новости.
В частности, теперь их запрещено давать детям, использовать в помещениях и демонстрировать в фильмах и театральных представлениях.
Кроме того, после принятия закона не разрешается курить в коммунальных квартирах.
"(Закон) позволит работать на опережение, не давая возможности продавцам подобной продукции найти лазейки в законодательстве, — прокомментировал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич. — При этом очень важно учесть медицинскую составляющую и оставить в продаже никотиновые смеси для людей, которые бросают курить и, например, продавать их по рецепту".
Ранее с призывом запретить использовать электронные сигареты в общественных местах выступил другой член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.
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