Обвиняемого в педофилии историка Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии

Историка, главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева осудили на три года шесть месяцев, передает "Коммерсантъ".
62-летнего Дмитриева признали невиновным по трем из четырех статей обвинения. Речь идет об обвинениях в разврате, создании детского порно и незаконном хранении оружия. Судья признал историка виновным только в сексуальном насилии над приемной несовершеннолетней дочерью и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы, при этом обвинение настаивало на 15 годах.
Назначенный срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Как отметил адвокат обвиняемого, с учетом срока содержания в СИЗО Дмитриев выйдет на свободу в ноябре.
Комментарии