Такой день. Высокий приток туристов и традиционно низкие зарплаты в Алтайском крае

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 22 июля. Без коронавируса.
В Алтайском крае зафиксировали дефицит туристической инфраструктуры на фоне массового приезда отдыхающих со всей страны. Спрос уже превышает предложение, а нехватка выражена настолько, что до сентября нет мест даже в пятизвездочных объектах.
Средняя зарплата в Алтайском крае снова не дотянула до 30 тысяч рублей. И хотя с начала 2020 года средние доходы населения немного подросли, они по-прежнему остаются самыми низкими во всей Сибири.
23 июля в Алтайском крае из-за военных временно перекроют движение на одном из участков Чуйского тракта. Ограничение будет действовать в течение трех часов, да и то ранним утром.
В связи с подготовкой тепловой сети к грядущему отопительному сезону в Железнодорожном районе Барнаула до 28 июля частично отключили горячую воду. Временные неудобства затронули 13 жилых домов, а также детский сад и два административных здания.
Жительница Барнаула в надежде сэкономить на покупке автомобиля взяла в кредит миллион рублей. Но в итоге осталась без денег и без машины: новый знакомый, который согласился помочь с приобретением транспорта, оказался мошенником и потратил всю сумму на личные нужды.
Днем в центре Барнаула пострадали два человека в жестком ДТП. На пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна столкнулись два внедорожника, в результате чего оба авто отбросило на тротуар.
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