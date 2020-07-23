Число пользователей социальных сетей превысило половину населения Земли

Число пользователей социальных сетей впервые перевалило за половину населения Земли и теперь составляет 3,96 млрд человек. Об этом сообщается в отчете агентства We Are Social и разработчиков Hootsuite.
В целом за последний год аудитория соцсетей по миру увеличилась на 10,5%. На таких сайтах ежедневно регистрируется по миллиону человек.
При этом аналитики считали именно активных пользователей – то есть тех, кто заходит в социальные сети хотя бы раз в месяц. Также стоит учитывать, что многие медиаплатформы запрещают регистрироваться детям младше 13 лет, а это означает, что соцсетями пользуются порядка 65% "правомочного" населения.
Самой популярной соцсетью оказался Facebook с 2,6 млрд пользователей в месяц. Второе и третье место заняли YouTube и WhatsApp (по 2 млрд). Значительных успехов в приросте аудитории также добился Instagram – в текущем квартале число его пользователей впервые превысило 1 млрд человек.
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