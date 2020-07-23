Власти Барнаула "зачищают" город от уличных торговцев

Фото: мэрия Барнаула
В Барнауле местные власти продолжают бороться со стихийной уличной торговлей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так, 22 июля в Ленинском районе города прошел рейд с участием представителей районных властей, Россельхознадзора и полицейских, в ходе которого выявили людей, торговавших в неположенных местах.
В частности, к административной ответственности привлекли горожан, торговавших с нарушениями законодательства на улицах Попова и Юрина.
Они нарушили схемы размещения нестационарных торговых объектов и реализации семян сельскохозяйственных растений. В отношении восьми человек составили протоколы об административных правонарушениях.
Напомним, согласно п. 9.1 правил благоустройства Барнаула запрещено производить выкладку товаров в местах, прилегающих к предприятиям торговли и общественного питания, в том числе устанавливать витрины, столы и полки.
Кроме того, нельзя ставить навесы и козырьки к торговым объектам. Также запрещается осуществлять выносную торговлю, размещать товар и запасы продукции, производить выкладку, устанавливать столы на газонах и тротуарах.
Комментарии
Так и напишите - гоняют бабушек
Господи!? Эти то чем не угодили?!
Это для них не столько заработок сколько социальная жизнь
Бабушек там как раз в меньшем количестве, чем торговцев с лотков южной овощной продукцией.
Опасаетесь покупать с лотков не покупайте. Люди голосуют ногами...
23.07.2020 08:10
- гость -
Опасаетесь покупать с лотков не покупайте. Люди голосуют ногами...
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До данного момента я считал, что кошельками (деньгами). Оказывается ногами тоже
рассчитываютсяголосуют.
Это вам не 90-е когда можно было печь пирожки, продавать их на трассе и жить на эти деньги. Теперь хочешь торговать, плати хозяину тц, плати кучу налогов, давай взятки армии проверяльщиков.
Бабушек там как раз в меньшем количестве, чем торговцев с лотков южной овощной продукцией.
Да ладно. Весь город в позорных ларьках со фруктами и овощами, и главное всё законно
Докучайку давно надо зачистить и привести в божеский вид! Такое красивое трамвайное кольцо сделали в кои веки, а ограждение уже всё изломали и завешали всяким хламом и забросали ящиками. Бабки и семья чучмеков все газоны вытоптала под берёзами. Администрация города - напротив есть неиспользуемый рынок с огромной территорией, приведите его в надлежащий вид и переведите туда всех торговцев. И неукоснительно следите, чтобы они не торговали вне его территории и дерите уже с них штрафы после этого по полной.
Итальянец дело гутарит...согласен...целую твои мысли брат...
пенсионеры которым не хватает мизирных пенсий на которые не возможно выжить. Но власти плевать на людей им больше важен внешний вид. Во истину социальное государство!
Итальянец дело гутарит...согласен...целую твои мысли брат...
Ты его лучше в шоколадный глаз поцелуй
Переведут на рынок начнут побор вести. Что бы продать ведро яблок нужно 100 рублей заплатить
купила я тут на днях помидорки в таком уличном ларьке - два дня не могли в себя прийти от них. непонятно на чем выращены, ужас. больше никогда
23.07.2020 08:35
- гость -
...целую твои мысли брат...
Вы там уже с братом по-натуральному не целуетесь?
какие странные там бабушки
никогда ничего не покупаю на улице
а вы как хотите
купила я тут на днях помидорки в таком уличном ларьке - два дня не могли в себя прийти от них.
Соседям уже года 3 помидоры с сада продаю. Отрывают с руками)
Часто в такой торговле сплошное надувательство. Весной на докучайку приезжают машины с саженцами. Говорят, что из нашего института Лисавенко. Вранье. Звонил сам в Лисавенко, мне там сказали, что они никогда не выезжают с саженцами. Их продукцию можно купить только на территории самого института. А смородина, купленная мною на докучейке, от псевдо Лисавенко, продержалась две неделе на даче - потом засохла.
Соседям уже года 3 помидоры с сада продаю. Отрывают с руками)
адресок подскажите соседей, буду только рада поесть настоящие помидоры! А не сплошную химию.
На двух последних фотографиях,старпер в зеленой футболке,на Казимира Алмазова похож.
Я вот тоже как то опасаюсь брать что-то на улице.....
Для них мест торговли полно, бесплатных. Но им нужно стоять в самых людных местах, чтобы о них спотыкались. Я около своего дома не хожу по одной из улиц, потому что бабки с азиатами и цыганами пятиметровый тротуар заузили до полутора метров, торгуя с 2 сторон. В результате толпы прохожих идут через узкий коридор, в котором по нынешним временам тот же ковид подцепить - раз плюнуть, нужен лишь проходящий там носитель. Или торгующий больной.
все для галочки. Каждый день наблюдаю почищенный от торговцев Спартак, поворот на Аванесова. Здесь же на фото явно больше 8 человек.
про саженцы: НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ НИЧЕГО НА УЛИЦЕ
адресок подскажите соседей
Зачем вам адрес соседей? Это же я продаю.))
Власть. Смешно.
А что бы спросить соседей о реальном положении дел с вашими помидорами, на слово не верим.
Стараюсь последнее время ничего у бабок не брать, стоят одни и те же, несколько раз слышала в разговоре между ними что у них оказывается на даче разделено что для себя или на продажу. Что на продажу засыпают дешёвой китайской химией удобрениями для повышения урожайности и улучшения внешнего вида. Многие также удобряют из своих туалетов.)
23.07.2020 09:02
- гость -
Это давно известно что своим кавном все поливают на продажу, соседка у нас по даче такая, охота долбануть когда начинает вонять на все садоводство!
У меня на даче у соседке-бабульке огород поделен на две части. На одной - для себя, на второй - для продажи. Делайте выводы.
23.07.2020 09:01
- гость -
Я никого не уговариваю. Сейчас еще 6 кг отложил.
Сейчас еще 6 кг отложил.
отложил-смой
23.07.2020 09:11
- гость -
Сходи дезиком на себя напшикай. А то гумно бабки-соседки в твой моск проникло.
это все гость - торгаш навонял
Стрелочница. Но все равно попшикайся дезиком.
Только после Вас.