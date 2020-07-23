Четверг, 23 Июль, 09:24

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,79
€ 81,59
23°

789190 +0
Обь
276см -18


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Власти Барнаула "зачищают" город от уличных торговцев

, ИА "Амител"
Административные протоколы составили в отношении восьми человек

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле местные власти продолжают бороться со стихийной уличной торговлей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 22 июля в Ленинском районе города прошел рейд с участием представителей районных властей, Россельхознадзора и полицейских, в ходе которого выявили людей, торговавших в неположенных местах.

В частности, к административной ответственности привлекли горожан, торговавших с нарушениями законодательства на улицах Попова и Юрина.

Они нарушили схемы размещения нестационарных торговых объектов и реализации семян сельскохозяйственных растений. В отношении восьми человек составили протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, согласно п. 9.1 правил благоустройства Барнаула запрещено производить выкладку товаров в местах, прилегающих к предприятиям торговли и общественного питания, в том числе устанавливать витрины, столы и полки.

Кроме того, нельзя ставить навесы и козырьки к торговым объектам. Также запрещается осуществлять выносную торговлю, размещать товар и запасы продукции, производить выкладку, устанавливать столы на газонах и тротуарах.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.07.2020 08:05
- гость -

Так и напишите - гоняют бабушек

23.07.2020 08:07
- гость -

Господи!? Эти то чем не угодили?!
Это для них не столько заработок сколько социальная жизнь

23.07.2020 08:07
CALIBR

Бабушек там как раз в меньшем количестве, чем торговцев с лотков южной овощной продукцией.

23.07.2020 08:10
- гость -

Опасаетесь покупать с лотков не покупайте. Люди голосуют ногами...

23.07.2020 08:13
CALIBR

23.07.2020 08:10
- гость -
Опасаетесь покупать с лотков не покупайте. Люди голосуют ногами...
++++++++++++
До данного момента я считал, что кошельками (деньгами). Оказывается ногами тоже рассчитываются голосуют.

23.07.2020 08:16
- гость -

Это вам не 90-е когда можно было печь пирожки, продавать их на трассе и жить на эти деньги. Теперь хочешь торговать, плати хозяину тц, плати кучу налогов, давай взятки армии проверяльщиков.

23.07.2020 08:20
- гость -

Бабушек там как раз в меньшем количестве, чем торговцев с лотков южной овощной продукцией.

Да ладно. Весь город в позорных ларьках со фруктами и овощами, и главное всё законно

23.07.2020 08:21
Итальянец

Докучайку давно надо зачистить и привести в божеский вид! Такое красивое трамвайное кольцо сделали в кои веки, а ограждение уже всё изломали и завешали всяким хламом и забросали ящиками. Бабки и семья чучмеков все газоны вытоптала под берёзами. Администрация города - напротив есть неиспользуемый рынок с огромной территорией, приведите его в надлежащий вид и переведите туда всех торговцев. И неукоснительно следите, чтобы они не торговали вне его территории и дерите уже с них штрафы после этого по полной.

23.07.2020 08:35
- гость -

Итальянец дело гутарит...согласен...целую твои мысли брат...

23.07.2020 08:40
Гость

пенсионеры которым не хватает мизирных пенсий на которые не возможно выжить. Но власти плевать на людей им больше важен внешний вид. Во истину социальное государство!

23.07.2020 08:44
Гость

Итальянец дело гутарит...согласен...целую твои мысли брат...
Ты его лучше в шоколадный глаз поцелуй

Переведут на рынок начнут побор вести. Что бы продать ведро яблок нужно 100 рублей заплатить

23.07.2020 08:48
гость

купила я тут на днях помидорки в таком уличном ларьке - два дня не могли в себя прийти от них. непонятно на чем выращены, ужас. больше никогда

23.07.2020 08:49
- гость -

23.07.2020 08:35
- гость -
...целую твои мысли брат...

Вы там уже с братом по-натуральному не целуетесь?

23.07.2020 08:50
- гость -

какие странные там бабушки
никогда ничего не покупаю на улице
а вы как хотите

23.07.2020 08:50
- гость -

купила я тут на днях помидорки в таком уличном ларьке - два дня не могли в себя прийти от них.


Соседям уже года 3 помидоры с сада продаю. Отрывают с руками)

23.07.2020 08:51
садовод

Часто в такой торговле сплошное надувательство. Весной на докучайку приезжают машины с саженцами. Говорят, что из нашего института Лисавенко. Вранье. Звонил сам в Лисавенко, мне там сказали, что они никогда не выезжают с саженцами. Их продукцию можно купить только на территории самого института. А смородина, купленная мною на докучейке, от псевдо Лисавенко, продержалась две неделе на даче - потом засохла.

23.07.2020 08:52
гость

Соседям уже года 3 помидоры с сада продаю. Отрывают с руками)

адресок подскажите соседей, буду только рада поесть настоящие помидоры! А не сплошную химию.

23.07.2020 08:53
- гость -

На двух последних фотографиях,старпер в зеленой футболке,на Казимира Алмазова похож.

23.07.2020 08:53
гость

Я вот тоже как то опасаюсь брать что-то на улице.....

23.07.2020 08:53
- гость -

Для них мест торговли полно, бесплатных. Но им нужно стоять в самых людных местах, чтобы о них спотыкались. Я около своего дома не хожу по одной из улиц, потому что бабки с азиатами и цыганами пятиметровый тротуар заузили до полутора метров, торгуя с 2 сторон. В результате толпы прохожих идут через узкий коридор, в котором по нынешним временам тот же ковид подцепить - раз плюнуть, нужен лишь проходящий там носитель. Или торгующий больной.

23.07.2020 08:55
Filin

все для галочки. Каждый день наблюдаю почищенный от торговцев Спартак, поворот на Аванесова. Здесь же на фото явно больше 8 человек.

23.07.2020 08:55
- гость -

про саженцы: НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ НИЧЕГО НА УЛИЦЕ

23.07.2020 08:56
- гость -

адресок подскажите соседей

Зачем вам адрес соседей? Это же я продаю.))

23.07.2020 08:59
- гость -

Власть. Смешно.

23.07.2020 09:01
- гость -

А что бы спросить соседей о реальном положении дел с вашими помидорами, на слово не верим.

23.07.2020 09:02
- гость -

Стараюсь последнее время ничего у бабок не брать, стоят одни и те же, несколько раз слышала в разговоре между ними что у них оказывается на даче разделено что для себя или на продажу. Что на продажу засыпают дешёвой китайской химией удобрениями для повышения урожайности и улучшения внешнего вида. Многие также удобряют из своих туалетов.)

23.07.2020 09:06
- гость -


23.07.2020 09:02
- гость -
Это давно известно что своим кавном все поливают на продажу, соседка у нас по даче такая, охота долбануть когда начинает вонять на все садоводство!

23.07.2020 09:07
Про огород

У меня на даче у соседке-бабульке огород поделен на две части. На одной - для себя, на второй - для продажи. Делайте выводы.

23.07.2020 09:10
- гость -


23.07.2020 09:01
- гость -


Я никого не уговариваю. Сейчас еще 6 кг отложил.

23.07.2020 09:11
- гость -

Сейчас еще 6 кг отложил.
отложил-смой

23.07.2020 09:13
- гость -


23.07.2020 09:11
- гость -


Сходи дезиком на себя напшикай. А то гумно бабки-соседки в твой моск проникло.

23.07.2020 09:17
- гость -

это все гость - торгаш навонял

23.07.2020 09:18
- гость -

Стрелочница. Но все равно попшикайся дезиком.

23.07.2020 09:24
- гость -

Только после Вас.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
08:53
Ученые нашли смесь антител, эффективно уничтожающих коронавирус 1
08:34
"Попали в формат". Барнаульские инвесторы массово строят элитные бизнес-центры 6
08:19
Жириновский предложил навсегда отменить ЕГЭ 2
08:03
Власти Барнаула "зачищают" город от уличных торговцев 34
07:50
Число пользователей социальных сетей превысило половину населения Земли 0
07:33
Тульская "медсестра в бикини" будет вести прогноз погоды 1
07:17
Когда Курбан-байрам в 2020 году и как отмечают этот праздник? 0
07:02
На середине пути. Как в Барнауле ремонтируют мост через Обь, которому больше 100 лет 14
06:47
Доктор Мясников рассказал, как избавиться от боли в спине 10
06:31
Предметы, которые значительно упростят вам жизнь на кухне и не только 2
06:16
Анастасию Волочкову оштрафовали за нарушение карантина 4
06:01
Грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 23 июля 2
23:55
Такой день. Высокий приток туристов и традиционно низкие зарплаты в Алтайском крае 1
23:29
Расписание пригородных поездов изменят в Алтайском крае с 23 июля 0
23:05
65 человек заразились коронавирусом на торжестве в алтайском кафе 4
22:55
Обвиняемого в педофилии историка Дмитриева приговорили к 3,5 года колонии 13
22:33
Российский врач во второй раз заразился коронавирусом 0
22:15
Главный эпидемиолог Минздрава сообщил об адаптации коронавируса к человеку 0
21:51
Госдума частично приравняла кальяны и вейпы к табачным изделиям 1
21:35
Житель Алтайского края угрожал жене топором и обматерил полицейского 1
21:14
Барнаульский зоопарк показал прогулку львят и тигрят. Фото и видео 1
20:48
Приходите в мой дом. Вика Цыганова собралась стать губернатором Хабаровского края 0
20:23
Мурашко оценил результаты испытания вакцины от коронавируса 0
20:02
Жириновский заявил о планах Фургала подать в отставку до ареста 0
19:44
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 115 0
19:27
Огромный коттедж с пляжем и футбольном полем продают в Барнауле 2
19:10
В Республике Алтай за ночь убрали мусор с вершины горы 0
18:53
В Алтайском крае из-за военных перекроют часть Чуйского тракта 0
18:30
Туристам вернут деньги за путешествия по России. Кому заплатят и сколько? 1
18:13
Три рюкзака растительных наркотиков изъяли полицейские в Горном Алтае 0
17:52
ДТП с участием такси спровоцировало огромную пробку на шоссе Ленточный бор в Барнауле 1
17:40
В Совете Федерации оценили идею выплаты пенсионерам по 15 тысяч рублей 11
17:27
Якутского шамана Габышева выписали из психиатрической больницы 7
17:15
Хотела машину. Жительница Барнаула взяла в кредит миллион и "подарила" его мошеннику 7
17:03
Дело Михаила Ефремова передали в суд 1
16:52
Хоккеисты "Динамо-Алтай" начнут подготовку к новому сезону 1 августа 0
16:42
Штрафовать россиян за отсутствие ОСАГО по камерам планируют с осени 12
16:41
Пассажир мотоцикла погиб на Чуйском тракте 0
16:30
Силовики провели обыски у арендатора леса в Алтайском крае 2
16:17
Средняя зарплата в Алтайском крае снова не дотянула до 30 тысяч 18
16:05
Туристам заплатят за отдых в России 20
15:55
Нелегальный палаточный лагерь с детьми из Бийска закрыли на Алтае 9
15:43
Названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России 13
15:32
Два человека пострадали в жестком ДТП в центре Барнаула 3
15:21
На всех не хватит. В Алтайском крае спрос на турпоездки превысил предложение 20
15:09
Актер из сериала "Достоевский" умер на 35 году жизни 0
14:57
Алтайский край занял седьмое место в РФ по приросту заболевших COVID-19 4
14:42
"Не уйду!" Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края 53
14:29
В Барнауле снова провалился асфальт на дороге 2
14:16
Росгидромет дал прогноз погоды на август в Алтайском крае 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.