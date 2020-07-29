Среда, 29 Июль, 08:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,92
€ 84,26
18°

823515 +5395
Обь
231см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Русский язык – хороший товар. Как в АлтГПУ учат специалистов по русскому и китайскому

, ИА "Амител"
В педуниверситете готовят больше чем просто переводчиков
Фото: АлтГПУ

Фото: АлтГПУ

С каждым годом китайский язык становится все более популярным в России. Выучить язык и уехать работать в Китай – неплохой вариант для специалиста. Но знания только китайского языка недостаточно, чтобы хорошо устроиться в Поднебесной, уверен декан филологического факультета АлтГПУ Константин Бринёв. В вузе уже третий год работает особое направление, где готовят специалистов по русскому языку для китайцев и китайскому языку для русских. Декан объяснил, почему с этой программой у выпускника куда больше шансов найти хорошую работу, рассказал о своем опыте преподавания русского в Китае и то, как надо обучать, чтобы язык "вошел в кровь".

Русский как товар

Константин Иванович, у педуниверситета есть отдельный лингвистический институт. Почему китайское направление открыли именно на филфаке?

– Потому что у нас изучают китайский не только для того, чтобы его преподавать или быть переводчиком (как этому обучают в лингвистическом институте), но и учатся преподавать русский как иностранный. Программа называется "Межкультурная коммуникация в российско-китайском образовательном пространстве". Подчеркну, что образование по этому направлению – не педагогическое, а лингвистическое. Студенты изучают два иностранных языка (китайский и английский) и русский язык почти на уровне традиционного филфака. Серьезная лингвистическая подготовка необходима для того, чтобы в дальнейшем выпускники на высоком профессиональном уровне могли преподавать иностранные языки: русский в Китае или китайский в России. То есть у выпускников к перспективе стать переводчиком добавляются хорошие возможности зарабатывать преподаванием языков.

– А нужно ли так много внимания уделять русскому, если абитуриенты в первую очередь приходят за китайским?

– Да, действительно, к нам приходят абитуриенты, интересующиеся китайским языком и культурой. И мы даем им возможность стать квалифицированными специалистами в этой области. Но цели использования китайского языка меняются в зависимости от страны, в которой найдет работу наш будущий выпускник. При этом значение знания русского языка не меняется: им необходимо профессионально владеть в любой стране. Например, наш выпускник в России может преподавать и русский, и китайский в школе или заниматься репетиторством. Кстати, специалисты по китайскому языку сейчас являются одними из самых высокооплачиваемых в нашей стране. Но если наш выпускник будет работать в Китае, именно русский станет тем "товаром", который он будет "продавать". И делать это он будет на самом высоком уровне, потому что он не просто носитель языка, а имеет специальное образование и знает, как преподавать русский язык как иностранный, более того, он может это делать на родном языке студентов.

А насколько русский язык вообще популярен за рубежом? Будет ли кому его преподавать?

– Конечно, в разных странах по-разному. Но определенная потребность в изучении русского языка точно есть. На филологический факультет за русским языком регулярно в рамках программ академического обмена приезжают студенты из Франции и Америки. Востребован русский язык в Монголии, Китае, в целом в Азии русский становится все более популярным.

Китай как рынок

Почему именно китайский?

– Китай сегодня – идеальный "рынок сбыта" русского языка. Это вторая по силе экономика в мире. Сотрудничество с Китаем у России сейчас гораздо теснее, чем с Европой или США. Когда мы только планировали открывать направление, рассматривали разные варианты. Но мы в первую очередь думали о том, что лучше для будущего наших студентов. Поэтому выбрали Китай – самое перспективное направление на данный момент.

А нужно ли китайцам так много преподавателей русского?

– Я на личном опыте убедился, что преподаватели там нужны. Проработав семестр в китайском университете, отметил, что практически на каждом факультете есть хотя бы один иностранный преподаватель. Особенно большое внимание уделяется тому, чтобы преподаватели иностранных языков были носителями изучаемого языка. Страна вкладывает в образование большие деньги и постоянно приглашает специалистов из самых разных стран. В том числе и из России.

Зарплата и условия жизни преподавателя отличаются в Китае и в России?

– Условия там очень хорошие. Например, мое проживание полностью оплачивал вуз – это было прописано в контракте. Да и зарплата в Китае у преподавателя выше, чем в российских вузах. Не говоря уже о школах: в России таких денег, как там, к сожалению, пока не заработаешь. Особенно если ты молодой специалист. Конечно, хотелось бы, чтобы все было наоборот, но пока реалии таковы.

Две тысячи юаней в месяц

Какие специалисты у вас учат студентов китайскому?

– Мы, как и любая образовательная организация, должны иметь полный штат сотрудников по любой программе обучения. Поэтому китайский у нас преподают квалифицированные специалисты. Сейчас у нас три преподавателя. Наш ведущий преподаватель четыре года жил и работал в Китае. Он сдавал там экзамен по китайскому языку и получил шестой уровень – самый высокий. У двух других преподавателей – 3 и 4 уровни. Этого тоже достаточно, чтобы качественно обучать студентов. Периодически приглашаем преподавателей из Китая на самые сложные дисциплины. Например, обучать фонетике. Китайский – трудный, тоновый язык. И мы определяем, чему можем обучить собственными силами, а чему – только носитель языка. Сложность заключается в том, что эти специалисты говорят только на китайском, поэтому студентам бывает трудно адаптироваться к такому обучению. Но зато и результат сразу заметен.

А ваши студенты сами в Китай ездят?

– Конечно, в программе обучения на третьем курсе предусмотрена языковая стажировка. Кроме того, для желающих есть возможность уехать учиться в Китай и на младших курсах: по программам международного обмена. Например, в этом году у нас была запланирована поездка студентов в Харбинский политехнический университет, в Синьцзянский финансово-экономический университет в Урумчи по программе "Китайский язык и литература". Часть студентов даже получили стипендию на обучение в китайских вузах. Из-за пандемии коронавируса все сорвалось, но договоренность осталась: когда появится возможность, студенты обязательно поедут.

Вы, как я понял, китайский знаете хорошо, раз ездили преподавать. Вы его с носителем учили?

– К сожалению, китайский язык знаю только на бытовом уровне. Я его учил самостоятельно, по аудиокурсам. И когда появилась возможность общаться с носителями, сразу заметил прогресс. Появляется чувство того, что ты начинаешь действительно понимать язык. Этот эффект вообще ко всем иностранным языкам применим. Я, например, английский учил десять лет. И когда другой русский говорит по-английски, я его прекрасно понимаю. Но когда начинает говорить британец или американец, трудно понять его речь. Это результат того, что я никогда не погружался в языковую среду. У наших студентов есть все возможности сразу учить язык "правильно": заниматься с носителем, ездить в Китай и погружаться в языковую среду. Конечно, эффект от такого обучения совсем другой.

Заговорить за полгода

Сколько стоит обучение по этой программе и можно ли поступить на бюджет?

– Бюджетных мест у нас на этом направлении нет. Хотелось бы, конечно, чтобы было иначе, но пока обучение только платное. Стоимость – 97 600 рублей в год. Цену мы не завышаем. Например, получить педагогическое образование по нашему базовому направлению "Русский язык и литература" стоит столько же.

Сложно ли набирать абитуриентов на направление, где нет бюджета? Тем более когда набор проходит в условиях пандемии.

– В прошлом году на это направление мы набрали 35 человек. В этом году тоже планируем зачислить около 30. Заявления есть, отмечу, что это абитуриенты не только из Алтайского края, но и из Томской области и Казахстана. Заявлений немного меньше, чем в прошлом году, но набор в этом году затруднен вообще на всех направлениях. Связано ли это с финансовой стороной, я судить не могу. Наша главная сложность в том, что сейчас все подают документы дистанционно. Обычно мы в приемной комиссии разговаривали с людьми, объясняли им все. Соответственно, было больше информации и у них, и у нас.

Какие экзамены нужно сдавать для поступления?

– Мы зачисляем по результатам ЕГЭ. Чтобы поступить к нам, нужно сдать русский язык, обществознание и иностранный язык.

А какие-то вступительные испытания? Нужно ли хоть на каком-то уровне знать китайский, чтобы поступить?

– Нет, никаких дополнительных экзаменов мы не проводим. И китайский язык знать не нужно. Мы же понимаем, что далеко не все заранее начинают заниматься и изучать язык. Большинство студентов приходит к нам без знания языка, и уже через полгода они начинают говорить и писать по-китайски. А по окончании обучения это полноценный специалист, говорящий по-китайски на профессиональном уровне. Он может преподавать как русский в Китае, так и китайский в России. И работать переводчиком в случае чего он сможет точно так же, как выпускник любого другого вуза.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
08:42
Минфин предложил конфисковать незаконные доходы в пользу Пенсионного фонда 0
08:30
Министры отпущения. Почему увольняют руководителей минздравов и как Попов еще на плаву 1
08:16
"Он был трезвый". Экс-супруга боксера рассказала про драку на Старом базаре в Барнауле 3
08:01
Русский язык – хороший товар. Как в АлтГПУ учат специалистов по русскому и китайскому 0
07:47
Какие дворы и общественные пространства отремонтируют в Барнауле. Инфографика 0
07:31
Чемпионка мира рассказала про смертельную драку на Старом базаре в Барнауле 33
07:15
На работу в Google. В Барнауле готовят программистов и дизайнеров мирового уровня 2
07:02
"Выше потолка не прыгнут". Что будет с ценами на барнаульские новостройки осенью 4
06:49
В Сети появились слухи о беременности Ксении Собчак 2
06:33
Instagram и реальность. Снимки популярных блогерш без фотошопа 2
06:16
Алтайская чиновница получила реальный срок за взяточничество 2
06:01
Дожди, грозы и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 29 июля 0
23:55
Такой день. Многомиллионный ущерб от засухи и реакция Томенко на драку в Барнауле 0
23:30
Эксперт рассказал, почему россиянам вредно пить вино 6
23:15
Полицейские задержали барнаульца, который варил коноплю в лесу 1
22:55
Вдова погибшего в драке на Старом базаре считает, что мужа убили двое 10
22:31
Родители детей от 16 лет подали коллективный иск к Путину из-за выплат 7
22:07
Лукашенко "на ногах" переболел коронавирусом 0
21:54
Евро превысил 85 рублей впервые с апреля 1
21:30
СМИ: в Китае заблокировали статью Путина о Второй мировой войне 3
21:13
Уровень безработицы в России в июне вырос до 6,3% 0
20:52
В Санкт-Петербурге столкнулись два поезда 1
20:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 121 0
20:13
Томенко о драке на Старом базаре: "Реакция должна быть самой жесткой" 3
19:46
Спортсмена арестовали после смертельной драки на Старом базаре в Барнауле 1
19:33
ВОЗ не признала коронавирус сезонным заболеванием 0
19:08
Две женщины пострадали в аварии рядом с Телецким озером 0
18:45
Движение транспорта ограничат в Алтайском крае из-за военных колонн 0
18:29
В Барнауле нарисовали портрет Юрия Гагарина высотой в пять этажей 18
18:03
Чтобы стройка продолжалась. Девелоперы Алтая получают поддержку от государства 2
17:52
"Устал от всего". Адвокат рассказал, как Ефремов готовится к суду 5
17:41
"Ситуация – крах". Владельцы ресторанов попросили Томенко разрешить им работать 6
17:35
В Барнауле растянулась двухкилометровая пробка из-за ДТП 1
17:27
Врачи рассказали о состоянии перенесшей инсульт Елены Кондулайнен 1
17:15
Пьяный житель Барнаула избил жену и застрелил соседа 8
17:03
Бизнесменов Алтая приглашают на выставку "Мир детства – 2020" в Москву 0
16:46
Артистов и чиновников наградят за работу на голосовании по поправкам в Конституцию 26
16:37
Лето еще будет. Стало известно, когда в Алтайский край вернется жара 0
16:31
В Госдуме одобрили идею продления выплат на детей 4
16:11
Жесткая авария с участием двух грузовиков произошла в Алтайском крае 5
15:51
В Барнауле выросла популярность мотоциклов 3
15:39
В Госдуме намерены ввести обязательную регистрацию собак 16
15:26
Ставшая федеральной трасса в Алтайском крае сэкономит региону миллиарды рублей 6
15:12
В алтайском онкодиспансере зафиксировали новую вспышку коронавируса 11
15:05
Свыше 13,5 тысячи пациентов с COVID-19 умерли в России 0
14:56
В Барнауле нашли кальянные, которые нарушают "ковидный" запрет 2
14:45
Данила Козловский отдохнул в Алтайском крае 11
14:31
"Динамо-Барнаул" делает ставку на опыт. Состав клуба пополнили возрастные футболисты 0
14:21
Ученые объяснили, почему в Сибири стало меньше комаров и мошек 7
14:10
Алтайским предпринимателям расскажут, как не потерять деньги при торговле за рубежом 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.