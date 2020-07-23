Максим Галкин на своей странице в Instagram опубликовал несколько фотографий с супругой Аллой Пугачевой. То, насколько похудела примадонна, удивило и напугало некоторых подписчиков.
"Я похудела и слежу за собой ради детей, потому что хотела бы, чтобы они видели моложавую маму, нежели бабушку", – рассказала о своем преображении сама Пугачева.
Многие звезды и подписчики Галкина отметили, что так хорошо Алла не выглядела даже в свои 30 лет, однако нашлись и те, кто задался вопросом: "Как ей удалось так быстро похудеть?" Люди предположили, что примадонна может быть серьезно больна.
Комментарии
муж бабушки, но не дедушка...
Да в старости многие усыхают! Естественно всё...
Страшной Пугачевой
Старая кашёлка и некрофил, на кой эти новости, кто эти люди...
Не некрофил, а геронтофил! Разница есть!
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