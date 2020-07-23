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Новости

"Тошнит даже". Навальный вернул миллион рублей пожертвований "повару Путина"

, ИА "Амител"
По словам оппозиционера, деньги заработаны на поставках тухлятины в детские сады и школы
Фото: liga.net

Фото: liga.net

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный вернул бизнесмену Евгению Пригожину миллион рублей, который тот отправил организации в качестве пожертвования. Об этом основатель ФБК написал у себя в Twitter.

"Тошнит даже от мысли, что на счете лежат деньги, заработанные на поставках тухлятины в детские сады и школы", – написал он.

Напомним, что ранее Навальный заявил, что ликвидирует Фонд из-за проигранного Пригожину дела. Согласно решению суда, Алексей Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны выплатить компании "Московский школьник", связанной с бизнесменом, 88 миллионов рублей в качестве компенсации за очернение деловой репутации.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.07.2020 10:12
- гость -

осталось еще 87...

23.07.2020 10:14
- гость -

Осталось 88, вернул же. Красавчик. Или вас от него тошнит?

23.07.2020 10:19
- гость -

23.07.2020 10:14
- гость -

Меня - да, тошнит от Леши. Более того, все мое окружение тоже.
P.S. И я не гость 10.12.

23.07.2020 10:20
- гость -

ого, новость о Навальном на амике! Кому то попадет

23.07.2020 10:21
- гость -

Молодец Навальный!
Защитнички от едресни появится на этой ветке?

23.07.2020 10:22
Патриот

Власть сегодня это как в Лукоморье дерево с цепями и всякой нечестью, что бы кто не говорил Алексей единственный кто по этому гнилому дереву пинает...

23.07.2020 10:22
- гость -

23.07.2020 10:19
- гость -
порыгай и все пройдет

23.07.2020 10:24
- гость -

23.07.2020 10:19
- гость -
не лижи, все равно денег не получишь))) им там самим мало!

23.07.2020 10:26
- гость -

23.07.2020 10:24
- гость -
Кому им,и где там?

23.07.2020 10:29
- гость -

23.07.2020 10:19
- гость -
В и Ваше окружение - Члены ЕР?

23.07.2020 10:30
- гость -

23.07.2020 10:26
- гость -
Вы же умный человек, сами знаете.

23.07.2020 10:32
- гость -

а что будуте отрицать что в школах чиновники дерьмом детей кормят?
этот комбинат школьнгого питания пресловутый
возят в баках по школам бурду несьедобную, свиньи есть не будут
а школьные столовые с оборудованием простаивают

23.07.2020 10:36
- гость -

23.07.2020 10:22
- гость -
23.07.2020 10:24
- гость -
Не давайте непрошенных советов и вам не придется отправляться по известному адресу))))

23.07.2020 10:39
- гость -

10:36
сразу видно, что ходок

23.07.2020 10:40
- гость -

Очернение деловой репутации привело к потере десятков миллионов рублей прибыли.Суд установил свистёшь Алексея и его любовницы и восстановил статус кво фирмы.Теперь этой паре лучших друзей московских школьников придётся многия годы лук без соли кушать.

23.07.2020 10:41
- гость -

23.07.2020 10:39
- гость -
Да, ваше зеркало вам правильно все говорит! )))

23.07.2020 10:43
- гость -

Школота в строю) защитим в едином порыве алешеньку и по гривеннику скинемся.

23.07.2020 10:43
- гость -

23.07.2020 10:30
- гость -
К "им" можно и Вас отнести.Говорите прямо,чего уж там,а то сиди,гадай,что и кто хочет сказать.

23.07.2020 10:44
- гость -

23.07.2020 10:43
- гость -
Алешеньку кыштымского?

23.07.2020 10:47
- гость -

23.07.2020 10:19
- гость -
Ну а по факту то?! от чего тошнит то? Что умеет говорить, и не боится говорить? Может врет все? Что вам так в нем не нравится? Мешает воровать может...а вы хотели по тихому?

23.07.2020 10:47
- гость -

"патириот",вы действительно считаете,что обвинить компанию "Московский школьник" в поставке гнилых продуктов-это значит попинать власть.А для доказательства достаточно выложить фото кучки гнилых груш.

23.07.2020 10:49
- гость -

В знак поддержки мощного политика Навального мы засылаем вместе с Калибром в конце недели по 750 рублей каждый.

23.07.2020 10:53
- гость -

23.07.2020 10:49
- гость -
Вы думаете 15 рублёв (новыми) спасут отца российской демократии?

23.07.2020 10:54
- гость -

23.07.2020 10:47
- гость -
Скользкий тип с весьма подмоченной репутацией, потому и тошнит. DIXI.

23.07.2020 10:55
- гость -

На первое время.Но запад нам поможет.Запад нам поможет.

23.07.2020 10:56
- гость -

А разве может быть в стране по-другому?! Человек проводит расследование, доказывает, что преступники, получившие подряд, кормят детей тухлятиной - но получает в ответ иск на 88 млн...

23.07.2020 11:00
- гость -

Все кто проходил стажировку в Йельском университете завербованные либералами шпиёны!!!
Глядя и слушая Навального знайте это, и не говорите потом что не знали...

23.07.2020 11:02
- гость -

Если часть продукта сгнила и кто-то кормит этим школьников,кто этот кто-то?Поставщик?

23.07.2020 11:06
- гость -

Он что свои деньги отдал и ещё отдаст???
Он с лохов соберёт которые еле концы с концами сводят и подарит своему собрату, или другими словами переложить их в другой карман. А потом выяснится что ему их выделять только уже в виде зарплаты.
Составьте свой список коррупционеров России и параллельно список тех про кого есть расследования? И увидите что есть такие личности о которых ролик с расследованием не выйдет ни когда! Яркий пример - ГГреф. Дольше сами

23.07.2020 11:09
- гость -

Я бы бывшего мэра Екатеринбурга Е.Ройзмана пощупал.Хоть он и близкий друг А.Навального.

23.07.2020 11:18
Как то так

23.07.2020 11:09
- гость -
Я бы бывшего мэра Екатеринбурга Е.Ройзмана пощупал.Хоть он и близкий друг А.Навального.

В этой тусовке много кого щупать надо, но визга будет. Поднимется "вся прогрессивная общественность", "самоназначенная элита нации", "люди со светлыми лицами" и много других. Проведут митинги в защиту с уточками в руках.

23.07.2020 11:20
Евгений

Как бы так донести до людей простую мысль, что "ЕдРО" vs Навальный и ФБК - это Жаба vs Гадюка, и с жизнью простых граждан практически никак не связано?

У вас ваш же работодатель, который вот он рядом под боком, по определению присваивает прибавочную стоимость от результатов вашего труда, отнимает у вас пенсию, выплачивая серую зарплату, задерживает эту самую зарплату на длительное время, и из-за того, что она серая, ничего вы ему предъявить не можете, заставляет работать сверхурочно, не оплачивая это в двойном размере, как требует закон, не пускет вас в отпуск.

А вы всё в комментах воюете на тему, кто там в Москве американский шпион, а кто - проект Кремля.

23.07.2020 11:26
Как то так

23.07.2020 11:20
Евгений

А вы всё в комментах воюете на тему, кто там в Москве американский шпион, а кто - проект Кремля.

Кремль далеко, а работодатель, может обидится, мало не покажется.

23.07.2020 11:49
- гость -

23.07.2020 10:54
- гость -
Кто бы сомневался, первый канал и не таким репутацию подмочит. Вы такого же мнения будете о Фургале скоро. Ну шпиен, либерал все это мы слышали, а все же дело делает, пусть даже изборочно.

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