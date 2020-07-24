Универсальный солдат. Почему на выпускников экономфака АГАУ всегда есть спрос

Главная кузница кадров для сельского хозяйства Алтайского края – аграрный вуз – готовит специалистов по всем основным направлениям. В том числе и по экономическому, ведь аграрные предприятия региона всегда нуждаются в эффективных управленцах, грамотных экономистах, аудиторах и финансистах.
Экономический факультет АГАУ проводит обучение по трем направлениям бакалавриата: "Менеджмент", "Экономика" и "Профессиональное обучение". А также по двум направлениям магистратуры: "Менеджмент" и "Экономика".
"Менеджмент" включает два профиля ("Экономика и управление" и "Управление государственными и муниципальными организациями") и готовит специалистов в сфере бизнес-планирования, организации труда и работы с персоналом.
В направлении "Экономика" тоже два профиля: "Бухгалтерский учет, анализ, аудит" и "Финансы и кредит". Кстати, бухгалтеров с высшим образованием в Барнауле готовят только на экономическом факультете АГАУ.
А на направлении "Профессиональное обучение" по профилю "Экономика и управление в организациях АПК" готовят педагогические кадры для профессиональных учебных заведений.
Выпускников вуза ждут на работу в крупных холдингах и небольших предприятиях, в банках, налоговых инспекциях, страховых компаниях. Спрос на специалистов есть и в городах, и в сельской местности. Также они могут развивать собственный бизнес.
Вступительные испытания:
бакалавриат – русский язык, математика профильная, обществознание;
магистратура – компьютерное тестирование.
Сроки приема документов:
бакалавриат (очная форма обучения): по результатам вступительных испытаний – до 8 августа; по результатам ЕГЭ – до 18 августа.
бакалавриат (заочная форма обучения): по результатам вступительных испытаний – до 29 августа; по результатам ЕГЭ – до 29 августа; магистратура – до 29 августа.
Алтайский государственный аграрный университет
Телефон приемной комиссии АГАУ: (3852) 62-83-52
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