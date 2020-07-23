Лидера группы "Пошлая Молли" обвинили в домогательствах

19-летняя девушка обвинила лидера группы "Пошлая Молли" Кирилла Бледного в сексуальных домогательствах. Свою историю она опубликовала на страницах в Instagram и TikTok.
Рассказ девушка подкрепила совместными фотографиями с Кириллом и скриншотами из переписки. А рассказала о случившемся для того, чтобы найти тех, кто также пострадал от действий музыканта.
По ее словам, Бледный пригласил ее погулять, а затем в номере отеля начал приставать, хотя на тот момент девушке не было 18 лет. Свое двухлетнее молчание "жертва" объяснила тем, что находилась в ступоре.
"Ничего не было, ребят, что вы там уже придумали. Он просто вел себя как мистер Б в романе "Памела" Ричардсона, к счастью или к сожалению, все закончилось не так, как в романе. Мне позвонили друзья, и сначала не было возможности ответить, так как телефон, как было сказано, "здесь запрещен", но когда я смогла поднять трубку, прозвучал вопрос: "Всё хорошо?" Ответ был один: "Нет". Больше я ничего не успела сказать. Привести в чувства "ладонью" мне его не удалось, но зато тем же способом в ступор он смог ввести меня. Через некоторое время приехало такси, и как ни в чем не бывало, он поцеловал меня в лоб и отправил домой", – написала девушка.
Комментарии
Дело Шурыгиной живёт и процветает
Кто все эти люди?
понеслось
"а затем в номере отеля начал приставать" -ты зачем к нему в отель то пошла.
Этот бледный сам к себе то не сможет пристать. Призрак
Поддержу вопрос - кто эти люди? Очередной бред любительницы бабок. Начитаются всякой лабуды про типа звезд и моду, а потом начинают влажные мечты притворять в жисть. Ага, два года в ступоре была. Судя по всему она в ступоре и родилась.
Да писюха просто славу словить решила. Иначе писала бы заявление полиции а не в говнотоке