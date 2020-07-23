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Барнаульский пилот стал бронзовым призером Кубка России по дрэг-рейсингу

, ИА "Амител"
Организаторы соревнований отметили, что борьба была нелегкой
Фото: 'Алтайский спорт'

Фото: "Алтайский спорт"

Барнаулец Олег Крохин стал призером чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. Об этом со ссылкой на организаторов соревнований сообщает "Алтайский спорт".

Согласно приказу "О проведении спортивных мероприятий на территории Российской федерации" Российская автомобильная федерация приняла решение о возобновлении соревнований и 8-19 июля в Быково (Московская область) прошел 1-й этап чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу.

В нелегкой борьбе Олег Крохин на своем Nissan GTR отвоевал третью ступень пьедестала почета. С окончательным результатом этапа и сетками предстоящих заездов можно ознакомиться на сайте федерации. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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