"Никаких стен". Опубликованы лучшие фотографии, сделанные на iPhone

Фото: ippawards.com
В тринадцатый раз жюри конкурса мобильной фотографии iPhone Photography Awards объявило победителей. Независимая премия IPPAWARDS отбирает лучшие снимки, которые сделаны на iPhone фотографами со всего мира. Гран-при и звание "Фотограф года" в этом году получил британец Димпи Бхалотия за работу "Мальчишки в полете" на реке Ганг. Первое же место в номинации "Фотограф года" завоевал Артем Барышев из Санкт-Петербурга. Его снимок "Никаких стен", где синие полосы исчезают в еще более синем небе, был сделан в начале 2020 года в Индии.
Всего в список лауреатов вошли участники более чем из 20 стран. Лучшие работы победителей смотрите в нашей фотоленте.
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