В Бийске 17-летний мотоциклист выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом

В Бийске 17-летний мотоциклист столкнулся с микроавтобусом, сообщает "Бийский рабочий".
ДТП произошло в среду, 22 июля, в заречной части города. По информации очевидцев, водитель мототранспорта нарушал правила дорожного движения, на большой скорости ехав по встречной полосе, якобы уходя от погони. При спуске с коммунального моста подросток столкнулся с микроавтобусом.
От удара скутер буквально разломился на две части. Бийчанин получил серьезные травмы и на автомобиле скорой помощи был госпитализирован.
На данный момент полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего инцидента.
Комментарии
50 кубиков.. Какая там высокая скорость..