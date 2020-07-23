Барнаульский фотограф запечатлел восходящий Юпитер над горами Алтая

Фото: instagram.com/grad.i.ent/
Барнаульский фотограф Дмитрий, также известный как grad.i.ent, опубликовал в Instagram фотографию Юпитера с четырьмя спутниками над горами Алтая.
"Повезло зацепить вот такой немного сюрреалистичный кадр. И да, это не Луна. Это Юпитер, и его четыре галилеевых спутника: Каллисто, Ганимед, Ио и Европа", – подписал он публикацию.
По словам фотографа, наблюдать подобную красоту может каждый, кто обратит свой взор на юго-восток после 23 часов.
Ранее grad.i.ent сумел сфотографировать комету C/2020F3 (NEOWISE), которая пролетала над регионом, а через несколько дней выложил более детальные снимки космического тела.
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Красота! Спасибо!