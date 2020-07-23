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Алтайский Роспотребнадзор объяснил, почему продлили самоизоляцию для пенсионеров

, ИА "Амител"
Пожилые люди имеют повышенный риск тяжелых осложнений от коронавируса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Режим самоизоляции для жителей Алтайского края старше 65 лет продлили из-за высокого риска тяжелого протекания коронавируса, сообщают "Вести Алтай".

Как объяснила глава отдела организации и обеспечения деятельности регионального управления Роспотребнадзора Юлия Капаева, в крае около 17% заболевших относится к возрастной группе 65+. Пожилые люди входят в группу риска, и у них возможны серьезные осложнения.

Как уточнили в ведомстве, на период самоизоляции работающие пенсионеры получают оплачиваемый больничный, для которого не нужно обращаться в медучреждение. Всего за четыре месяца антиковидных мер выплаты получили 8 тысяч работающих пенсионеров.

Напомним, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко продлил режим обязательной самоизоляции для жителей региона старше 65 лет. Теперь пожилые люди обязаны как можно реже покидать свой дом до 22 августа.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.07.2020 14:01
- гость -

Людям после 65 лет надо больше двигаться, а их заставляют дома сидеть, перфораторы слушать.

23.07.2020 14:08
Как то так

Более наивной организации не видел. Ага счас, будут сидеть в самоизоляции))). Около десятка знакомых поехали путешествовать, вчера разговаривал с одним из них, загорает в Крыму.

23.07.2020 14:12
- гость -

Юлия Капаева, в этом мире живёт? Она знает какая пенсия у пенсионеров? Знает ли она, как для них важно собрать урожай на дачах и законсервировать его? Знает ли она, что многие из них живут последний год и они бы его не хотели провести в заключении? Знает ли она, что во многих семьях оба родителя работают и дом, и дети на бабушках и дедушках?

23.07.2020 14:13
- гость -

Двигаться всем надо

23.07.2020 14:14
гость

в крае около 17% заболевших относится к возрастной группе 65+

Ничего не понятно, а как остальные 83 % выявились, если до 65 лет с апреля не тестируют?

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