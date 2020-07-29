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Весело и безопасно: где в Барнауле провести время c семьей и друзьями

, ИА "Амител"
Как провести выходные, пока парки развлечений и кинотеатры закрыты

Из-за пандемии закрыто большинство развлекательных площадок. Кинотеатры, боулинг и парки аттракционов не работают. Встает вопрос: куда сходить, чтобы развлечься с друзьями или родными, отметить день рождения или просто весело провести время?

С 7 июня 2020 года работу возобновили квесты. Это игровой формат развлечений, где можно стать героем фильма, книги или вымышленной истории. Команде предстоит решать задачи, используя подсказки, намеки и необычные предметы, собирать и запускать механизмы, находить и открывать двери. 

Будет интересно

Организатор квестов "Взаперти" считает, что такое развлечение подойдет участникам любого возраста. Например, взрослые часто приходят играть в компании друзей или второй половинки. Для юных гостей есть специальные детские квесты. Это отличный вариант, чтобы провести день рождения или необычный семейный выходной. 

Соблюдают все меры предосторожности

Организатор "Взаперти" соблюдает все необходимые меры предосторожности. Сотрудники носят маски и перчатки, пользуются антисептиком, проводят дезинфекцию помещений. Кроме того, компания увеличила интервалы между играми и не допускает контактов между командами.

Для большей безопасности можно заказать квест на свежем воздухе. Этим занимается направление "Взаперти. Мероприятия". Выездная программа – необычный способ провести время на свежем воздухе: например, проходя командные испытания, разгадывая загадки и открывая маршрут.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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