Китай направил первую миссию для изучения Марса

Китай запустил первый зонд для изучения Марса. Ракета-носитель стартовала 23 июля с космодрома Вэньчан, пишет РИА "Новости".
По предварительным расчетам, зонду потребуется семь месяцев, чтобы добраться до планеты. В задачи миссии входит высадка на Марс и перемещение по его поверхности. В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики и особенности магнитного поля. Все это поможет в изучении происхождения и эволюции Марса, а также всей Солнечной системы.
Одна из основных задач, которая стоит перед исследователями, – найти на планете признаки жизни.
Комментарии
Какой будет ответ Великой Космической Державы в лице её представителя Рогозина?
Отвечать нечем
За 30 лет грандиозный рывок вперед, у нас рывок в противоположную сторону. 30 лет назад кроме термосов китайцы ничего не выпускали.
Не освятили, водой святой не окропили, не долетит
у нас рывок в противоположную сторону.
Ждём когда крепостное право введут, вот тогда и рванем
20 июля в 0:58 по Москве Эмираты отправили космический корабль на Марс.
30 июля американцы запускают к Марсу свою ракету. Летят: ОАЭ, Китай и США
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке неизвестно
китайский марсоход найдет амерский и заразит вирусом...
а у нас дегтярева ио губернатором Хабаровского края назначили, теперь наверное бани построит