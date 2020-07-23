За последние сутки в России выявили 5848 новых случаев заражения коронавирусом, общее число больных с начала эпидемии в стране достигло 795 038. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Напомним, что за последние 24 часа в Алтайском крае подтвердили 166 новых случаев заболевания COVID-19. С этим показателем регион занял девятое место в стране по суточному приросту инфицированных коронавирусом.
На 23 июля в России из больниц выписали 8277 пациентов, общее число выздоровевших достигло 580 330. С подтвержденной коронавирусной инфекцией умерло еще 147 соотечественников, всего с начала эпидемии в стране зарегистрировано 12 892 летальных исхода.
Комментарии
Алтайский край остался в топ-10 по суточному приросту больных COVID-19
А на душу населения наверное в троечке. А то и худший