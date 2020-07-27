Кадры для экономики. Кого готовит Алтайский филиал Финуниверситета

Специальность экономиста не зря называют универсальной. Она дает возможность выбирать не только сферы деятельности, но и даже профессии: от непосредственно финансиста, экономиста или бухгалтера до банковского или государственного служащего. Главное, получить качественное базовое образование. И сделать это можно в Алтайском филиале Финуниверситета. Вуз готовит экономистов уже более 50 лет, дипломы за это время получили свыше 27 тысяч специалистов.
Университет проводит обучение по трем направлениям:
- "Учет, анализ и аудит";
- "Финансы и кредит";
- "Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов".
Выпускники вуза – будущие квалифицированные руководители и специалисты в области бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита, финансового менеджмента, государственных и муниципальных финансов. А также налогообложения, банковского и страхового дела, оценочной деятельности, рынка ценных бумаг, защиты экономических интересов органов государственной власти, бюджетной системы, государственных и частных корпораций.
Также по направлению "Экономика" в университете открыта магистратура.
Вуз сотрудничает с крупными организациями и ведомствами, которые не только дают возможность практики, но и трудоустраивают студентов. Это налоговая, казначейство, Министерство сельского хозяйства, ПАО "Росбанк", ПАО "Альфа-Банк", ООО "Сибсоцбанк", АО "Алтайвагон", ООО "Лакаса-Тэкс" и многие другие.
Вступительные испытания:
бакалавриат – русский язык, математика (профильная), обществознание;
магистратура – экономическая теория и иностранный язык.
Сроки приема документов:
Бакалавриат (очная, очно-заочная формы обучения): по результатам вступительных испытаний – до 31 июля, по результатам ЕГЭ – до 18 августа. Магистратура – до 23 июля.
Бакалавриат (заочная форма обучения) – до 25 сентября. Магистратура – до 15 сентября.
Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
г. Барнаул, пр. Ленина, 54
Телефоны приемной комиссии: +7 (913) 232-55-88, +7 (902) 997-23-72
Сайт
Email: altai@fa.ru
Группа "ВКонтакте"
Инстаграм
Комментарии