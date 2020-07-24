Федеральный телеканал показал, как amic.ru создавал аудиогид о ж/д вокзале Барнаула

Корпоративный канал "РЖД" выпустил сюжет о создании специального выпуска аудиогида amic.ru "Город. Слушай!", посвященного истории железной дороги и вокзала в Барнауле. Съемочная группа посмотрела, как был написан сценарий и проходила озвучка. За весь звук и саунд-дизайн отвечала продакшн-студия FM-Production. Одна из главных особенностей этого эпизода – авторам необходимо было передать речь людей, живших в Барнауле 100 лет назад, а также воронежский диалект, на котором говорил один из главных героев аудиогида – Михаил Фомин.
Послушать этот и другие эпизоды можно на сайте amic.ru. Мы уже работаем над продолжением проекта, который выйдет осенью. Вас ждут еще более интересные и неизвестные истории о прошлом нашего города и края, обещаем!
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