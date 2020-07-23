Ведущий алтайский конькобежец впервые вышел на лед в рамках подготовки к новому сезону. Как сообщает РИА "Новости", барнаулец Виктор Муштаков занимается на льду челябинского ледового дворца "Уральская молния". Сейчас там тренируются 24 ведущих конькобежца России. В частности, помимо Муштакова, на лед вышли другие лидеры сборной страны: Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Денис Юсков.
По словам исполнительного директора Союза конькобежцев России Варвары Барышевой, изначально спортсмены планировали тренироваться в Москве – каток в Крылатском один из немногих в мире, где конькобежцы могут кататься круглогодично. Но в условиях пандемии объект не может использоваться спортсменами.
Напомним, в прошлом сезоне Муштаков выиграл золото Чемпионата Европы в командном спринте. Также барнаулец завоевал две бронзовые награды Чемпионата мира в этой же дисциплине.
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