Экспорт в Европу и Азию: центр "Мой бизнес" помогает найти иностранных партнеров

Алтайские предприниматели могут бесплатно воспользоваться услугой подбора и оценки иностранного партнера. Эта процедура подходит как действующим экспортерам, так и тем, кто только планирует вывод продукта на международный рынок.
Услугу предоставляет краевой центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Развитие малого и среднего предпринимательства". За 2019 год и первую половину 2020 года 43 предпринимателя Алтайского края нашли покупателей в Азии, Европе и Арабских Эмиратах.
Что включает в себя услуга?
- подбор и установление контакта с потенциальными контрагентами;
- организацию и проведение переговоров в режиме видео-конференц-связи;
- ведение коммерческой корреспонденции, первичные телефонные переговоры;
- содействие в обмене презентационными материалами, включая пересылку пробной продукции.
Как ее получить?
- Обратиться к специалистам Центра поддержки экспорта по телефону горячей линии, электронной почте или в социальных сетях.
- Заполнить направленный ими пакет документов и доставить оригиналы документов.
- Выбрать вместе со специалистами подрядную организацию.
- Заключить договор.
- Получить результат оказания услуги, обменяться оригиналами договора и актов об оказании услуг.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел. 8 800 222 8322
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