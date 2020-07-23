Барнаульский таксист отказался от освидетельствования после ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали подробности аварии с участием автомобиля такси в Барнауле. Оказалось, что водитель такси отказался проходить освидетельствование.
Правоохранители уточнили, что в результате столкновения автомобилей Nissan Almera и Mitsubishi Outlander пострадали два человека – водитель и пассажирка Nissan. Водитель внедорожника получил незначительные травмы. Госпитализация никому не потребовалась.
Таксист понесет ответственность за отказ от экспертизы. Его автомобиль уже отправлен на штрафстоянку.
Напомним, что ДТП произошло на шоссе Ленточный бор 22 июля. Из-за аварии на дороге образовалась большая пробка.
Комментарии
Какой смысл отказа.