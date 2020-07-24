Фото: @neowisetr
Уже месяц фотографы по всему миру ловят в объектив ярчайшую комету за последние семь лет. C/2020 F3, или Neowise, весь июль можно было увидеть без специального оборудования. 23 июля комета подошла на минимальное расстояние к Земле – около 103,52 миллиона километров. Правда, видно ее от этого лучше не стало: блеск Neowise начал убывать гораздо раньше. С 24 июля комета будет удаляться стремительней. В следующий раз она пролетит мимо Земли через 6800 лет. Мы собрали для вас лучшие снимки этого редкого гостя.
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