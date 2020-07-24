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Чтобы старания не пошли под откос. Как укрепить участок с наклоном

, ИА "Амител"
Правильно подобранный материал усилит несущие способности грунта

Строительство на участках под наклоном требует специальной подготовки грунта. Есть несколько методов укрепления откосов и склонов. Выбор материала зависит от градуса уклона. Если он не превышает 8%, то участок укрепляют естественным материалом – растениями с горизонтальным или вертикальным прорастанием. Но при уклоне выше 12-15% посадки уже не помогут. 

Какие варианты существуют?

Если придется работать с действительно крутым склоном, можно воспользоваться геосинтетикой. Гарантированный срок эксплуатации составляет почти 50 лет. Преимущество материала – минимальное вмешательство в уже сложившийся ландшафт.

Еще один вариант – геотекстиль. Он устойчив к сдвигам и деформациям и защищает от гниения и разложения.

Также можно воспользоваться геоматами. Они прочно удерживают семена высаженных растений, защищают от эрозии, устойчивы к скачкам температуры и ультрафиолету, не горят.

Применение георешетки для укрепления склонов: в чем преимущества? 

Объемная георешетка – это инновационное покрытие, которое состоит из полимерных полосок, соединенных между собой особым видом сварки. Этот материал востребован на рынке благодаря своим достоинствам:

  • экологическая безопасность, поэтому можно укладывать в заповедниках;
  • не влияет на развитие корневой системы;
  • возможна укладка вблизи водоемов со стоячей водой и течением, на стабильных и не очень грунтах;
  • устойчивость к скачкам температуры, воздействию агрессивных сред;
  • повышение несущей способности грунта;
  • быстрый монтаж и доступная цена. 

Важно учесть условия эксплуатации, чтобы выбрать определенный вид георешетки. Так, материал в виде сетки активно используют для создания основы под будущий экогазон.

Процедура укладки георешетки: как сделать своими руками?

Георешетка – это простой в обустройстве и использовании материал. К ее монтажу приступают сразу после завершения подготовительных работ, включающих удаление мусора – корешков, камней и посторонних предметов.

Следующий шаг – это устранение неровностей и засыпка низин. Нужно следить за тем, чтобы верхняя часть монтируемой сетки заходила на плоское основание на 50 см или больше. Фиксацию проводят пластиковыми анкерами, Г-образными нагелями и так далее. Как только обустройство георешетки завершено, заполняют ячейки песчано-торфяной смесью.

Если на участке глинистый грунт, то во время укладки верхнюю часть решетки заводят под упор, изготовленный из камней. Это необходимо для минимизации вероятности размыва. Если есть участки, где не исключен интенсивный водный сток, то зарешеченную поверхность заливают подготовленным бетонным раствором.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

24.07.2020 15:09
- гость -

террасу сделать проще

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