ФСБ задержала членов террористической организации в двух регионах Сибири и Москве

ФСБ задержала 22 члена террористической организации "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России) в Москве, Новосибирске и Красноярском крае, сообщает ТАСС.
По данным силовиков, участники ячейки призывали к преступлениям террористического характера, вербовали людей, переправляли их в зоны боевых действий в Сирии, а также финансировали других террористов. Задержать удалось как главарей, так и рядовых участников группировок.
При задержании изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы, а также паспорта с ложными данными, которые использовались для совершения преступлений.
На данный момент оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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