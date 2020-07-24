Рэпер Элджей подарил маме новый Mercedes

Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, сделал подарок своей маме, живущей в Новосибирске. Об этом исполнитель рассказал в соцсетях.
Он отметил, что покупка авто не была для мамы сюрпризом. Они вместе ходили по автосалонам и проводили тест-драйвы. Женщина выбирала между Jaguar, Porsche и Mercedes, на последнем и остановилась.
Исполнитель, заработавший за прошлый год 71 миллион рублей, выделил три из них на подарок маме.
"Люблю тебя, ма, ты топ", – написал Эллджей.
Это не первый автомобиль, который Алексей приобретает для семьи. Ранее он уже покупал авто своему отцу. Папа получил в подарок BMW.
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