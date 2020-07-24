"От макро к нано". Преподаватель АлтГТУ разрабатывает обучающие программы для Роснано

"Фонд инфраструктурных и образовательных программ" вместе с Роснано реализуют проект – "Лица наноиндустрии". В проекте представлены ученые, инженеры и предприниматели со всей России. Из Алтайского края одним из участников стала Елена Ананьева, начальник научного управления Алтайского государственного технического университета.
"Я постоянно занимаюсь обучением. Причем не только профессионально расту в своей области, но и захватываю смежные, и даже порой те, которые, на первый взгляд, не относятся к роду моей деятельности. И могу сказать из опыта, что это просто необходимо", – отметила Елена Ананьева.
Рабочее название проекта, которым занимается Елена Ананьева, – "От макро к нано". Он включает в себя образовательный цикл из трех программ: армированные композиты, наполненные полимерные композиты и полимерные нанокомпозиционные материалы. Проект предназначен для школьников старших классов, которые увлечены наукой и, возможно, готовы выбрать дорогу в нанотехнологии или работу с композитными материалами, такими как, например, пластик или кевлар.
Полное интервью можно прочитать здесь.
Комментарии
Рабочее название проекта, которым занимается Елена Ананьева, – "От макро к нано". Класс нано по Грузински молоко. Привет Чубайсу, в 90 его звали возможно "рыжий".
Преподавала у нас. Увлечённая своим делом женщина. Главное чтобы всё это в реальной жизни применялось, а не было бы после конкурса положено под сукно.