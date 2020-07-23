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Следственный комитет проводит проверку по факту смерти выпавшего из окна барнаульца

, ИА "Амител"
Погибшему был 21 год
Фото: tamlife.ru

Фото: tamlife.ru

Мужчина, выпавший из окна седьмого этажа в Барнауле, погиб, сообщает Instagram-аккаунт "Инцидент Барнаул" со ссылкой на источники в СКР по Алтайскому краю.

По факту гибели 21-летнего жителя краевой столицы проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение. По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминального характера. Следователи провели осмотр места происшествия.

Как ранее сообщил amic.ru, из окна седьмого этажа в доме по адресу Панфиловцев, 35, выпал молодой человек. На месте работали сотрудники полиции и скорой помощи.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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