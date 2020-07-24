Решили быть стройнее. Жители Алтайского края стали есть меньше колбасы и хлеба

Жители Алтайского края стали покупать меньше колбасы и хлеба, из-за чего объем производства этих продуктов падает. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил глава регионального управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Александр Большаков.
По его словам, подобный тренд прогнозировали еще пять-шесть лет назад. Население стало переходить на потребление белого куриного мяса и индюшатины вместо свинины, а на смену колбасе, используемой в пицце и салатах, приходят полуфабрикаты.
Несмотря на это, например, крупный местный производитель "Алтайские колбасы" планирует построить в 2021 еще один цех, чтобы расширить ассортимент.
Также Большаков рассказал, что в крае на 5-6% ежегодно падает производство хлеба. При этом в рационе его заменяют пиццы, булочки и гамбургеры.
Комментарии
Дожились, уже и хлеб скоро не на что будет купить, сверхдержава вроткомпот.
... из-за чего объем производства этих продуктов падает.
Так падает производство или потребление.
Потреблять колбасу можно произведенную в других регионах (дешевле и вкуснее).
Изворотливые, не падение доходов, а ЗОЖ.
Я не хожу в сетевые магазины, где не продают без намордника, поэтому данные продукты видимо стал меньше есть