На Чуйском тракте приостановят ремонт в выходные. Но не везде

Чтобы уменьшить риск пробок из-за туристов, которые стремятся отдохнуть в Горном Алтае, федеральные дорожники на выходных приостановят работы по ремонту проезжей части Чуйского тракта.
"Дорожники не будут выполнять ремонт на проезжей части, однако на ряде участков все же возможны затруднения, это связано со значительным ростом трафика в этом туристическом сезоне. Так, в минувшие выходные датчик на 462-м километре (Республика Алтай) зафиксировал 15 758 автомобилей в сутки, тогда как средняя интенсивность здесь около 5 000", – уточнили amic.ru в пресс-службе ФКУ Упрдор "Алтай".Однако обеспечить движение по всем полосам могут не везде. Так, на мосту через Муны сохранится реверсивное движение. Это связано с масштабными работами по замене балок мостового перехода, что позволит увеличить его пропускную способность и максимальный вес машин, которые смогут проезжать через него. Ранее этот показатель составлял 20 тонн.
Участки, на которых ведут ремонтные работы, обозначены на карте:
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