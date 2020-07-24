Жительница Алтайского края взяла крупный кредит и отдала все деньги мошенникам

38-летняя жительница Горняка стала жертвой мошенников и задолжала банку крупную сумму денег, передает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По информации ведомства, женщине с зарегистрированного в Москве номера позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что по ее карте проходят операции, но горожанка ответила, что ничего не делает.
Чтобы сберечь деньги, неизвестный предложил оформить страховку. Женщина согласилась и продиктовала необходимые мошеннику данные. После этого на имя жертвы аферисты оформили кредит на 310 тысяч рублей. 130 тысяч из этой суммы списали сразу, а остальные 180 тысяч женщина сняла в банкомате и перевела их на шесть продиктованных ей номеров мобильных телефонов.
Когда горожанка поняла, что попалась на уловки мошенников, она обратилась в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Комментарии
неизвестный предложил оформить страховку. Женщина согласилась и продиктовала необходимые мошеннику данные. После этого на имя жертвы аферисты оформили кредит на 310 тысяч рублей. 130 тысяч из этой суммы списали сразу, а остальные 180 тысяч женщина сняла в банкомате и перевела их на шесть продиктованных ей номеров мобильных телефонов.
Есть ЖЕНЩИНЫ в русских селеньях...
коня на скаку...
в горящую избу...
кароч - дуры безмозглые...
Хохлы "работают", 100%
Читал пост одного бывшего "оператора".
До 300 человек в день обзванивают.
Таланты снимают до 5 млн рублей в неделю.
Только в городе Днепре более 20 колл-центров известно автору.
Половина молодежи проходит через эту безопасную работу с изи мани.
Что то как то не сходится. Интересно, как в реальности произошло. Простите, но в рассылку на номера 180 тр по непониманию и незнанию не верю.