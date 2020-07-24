Полностью разряжать смартфон стоит только для калибровки аккумулятора, который может быстро садиться. Однако даже в таком случае лучше нести гаджет специалисту, заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
"Распространенная информация о том, что срок службы аккумулятора существенно повысится, если вы будете его разряжать до 0% или что работа на ноутбуке со включенным кабелем питания сокращает жизнь аккумулятора – это миф, не имеющий ничего общего с действительностью", – приводит агентство "Прайм" слова эксперта.
Куканов пояснил, что в современных гаджетах используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы, которые не требуют полного цикла зарядки или разрядки.
Комментарии
для литиевых важно же кол-во циклов. Соответственно если не полностью разряжать телефон, то циклов будет больше.