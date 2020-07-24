В салонах связи "Билайн" действует выгодная акция на покупку нового смартфона Xiaomi с услугами связи и аксессуарами. Девайс можно приобрести со скидкой до 5000 рублей и получить бесплатную подписку на "Амедиатеку" на 3 или 12 месяцев в сервисе "Билайн ТВ".

Это предложение особенно заинтересует поклонников кино, предпочитающих смотреть новинки с экрана своего смартфона в любое время и в любом месте.

Купить со скидкой и подпиской можно Xiaomi Redmi Note 8T, Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Redmi 7A разных цветов и объемов памяти.

Также в свой комплект можно добавить один из двух подарков от "Билайна": любой из тарифов линейки "Близкие люди" с безлимитными возможностями для общения или цифровой тариф линейки "Не один дома", дающий доступ к новинкам кино, музыке, журналам и облачному хранилищу, специальную опцию на связь по акции на полгода и аксессуары.

Пакет подарков зависит от выбранного смартфона и аксессуаров.

Например, цена на Xiaomi Redmi Note 8T 128 Гб со скидкой 5000 рублей в составе комплекта – 11 990 рублей. Вы также получите один из тарифов "Близкие люди" или "Не один дома", опцию 4 000 бонусных рублей на связь по акции на полгода, любые аксессуары на сумму 1 000 рублей и бесплатный доступ к подписке "Амедиатека" в сервисе "Билайн ТВ" на год. Общая стоимость такого комплекта составит 16 990 рублей.

Акция действует с 13 июля 2020 года по 12 августа 2020 года.

Более подробная информация об организаторе и правилах акции, ее ограничениях, моделях и тарифах доступна по ссылке. Количество товаров ограничено.

***

Акция действует в собственных офисах "Билайн" на всей территории РФ за исключением Республики Крым и города Севастополя.

Акция действует с 13.07.2020 г. по 12.08.2020 г. при покупке Xiaomi Redmi Note 8T 128GB (Сяоми Редми Ноут 8Т 128 Гб) совместно с опцией "4 000 бонусных рублей на связь по акции" при подключении тарифного плана (ТП) из ограниченного перечня ТП в собственных офисах "Билайн" и аксессуаров на сумму 1000 руб. Итоговая стоимость комплекта равна стоимости смартфона без акции. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Фильмы и сериалы доступны в подписке "Амедиатека" (18+) в сервисе "Билайн ТВ" (12+) на 12 мес./3 мес. (в зависимости от состава комплекта) за 0 руб., с 4-го/13-го мес. подписка автоматически предоставляется по полной стоимости – 599 руб./мес. Организатор акции – ПАО "ВымпелКом", РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636.

Организатор вправе изменять условия акций в одностороннем порядке, информация об изменениях и правила акции на beeline.ru

Опция "Х рублей на связь по акции" расходуется только на оплату пакетов услуг связи, предоставляемых по тарифному плану участника акции в порядке и в размере, предусмотренном для списания абонентской платы.

Тарифные линейки "Близкие люди" и "Близкие люди+" действуют для физических лиц на территории РФ, за исключением Республики Крым и г. Севастополя, при технической возможности подключения. Подробнее о стоимости и условиях подключения на beeline.ru.

Тарифная линейка "Не один дома" действует для абонентов тарифов "Не один дома 1" и "Не один дома 2" с предоплатной системой расчетов в сети "Билайн" при технической возможности подключения. На подписку на сервисы "Билайн Журналы" Kiozk (18+), "Облако Билайн" (6+) (до 10 Гб), Музыка Билайн" (12+) предоставляется скидка в размере 100 %. В ежемесячную плату включен пакет "Vip Play ТВ" в "Билайн ТВ" (12+) на год с момента его активации. Подробнее о стоимости и условиях подключения тарифов и сервисов – на beeline.ru.

В зависимости от модели смартфона состав комплекта может отличаться.