ВТБ предлагает самостоятельно выбрать удобную дату погашения ежемесячных платежей по новым кредитам наличными или по программе "Рефинансирование". И уже каждый второй клиент банка воспользовался этой возможностью. Наиболее популярной датой является 15 число, его выбрали максимальное количество клиентов, также часто удобным днем называют 20, 25 и 10 числа месяца.
Ранее датой будущих платежей всегда назначалась дата оформления кредита, что не всегда подходит под сроки получения зарплаты или других финансовых поступлений.
"При оформлении кредита наличными клиенты сами решают, в какой день вносить ежемесячные платежи по договору. Наш сервис позволяет выбрать именно ту дату, которая удобна заемщику. При этом мы видим, что наиболее комфортным периодом для внесения платежей по кредиту является первая декада месяца. Поскольку клиент уже получил заработную плату и ему проще планировать свой бюджет на месяц", – отметил начальник управления "Потребительские кредиты" ВТБ Евгений Благинин.
Он добавил, что спустя два месяца после запуска опции ею уже воспользовались более 55% клиентов. Выбор даты очень востребован.
"Мы стремимся предложить максимально удобные и выгодные сервисы, что является основой стратегии банка", – подчеркнул Благинин.
Оформить заявку можно на сайте, в мобильном приложении "ВТБ-Онлайн", в контакт-центре или офисе ВТБ.
Комментарии