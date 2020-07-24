Сергей Меняйло назвал ситуацию с коронавирусом в Сибири сложной

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекцией в Сибири.
Как сообщает пресс-служба полномочного представителя главы государства, Меняйло считает, что ситуация остается сложной. Ежедневно в Сибири выявляют более 900 новых заболевших.
Особенно полпред президента выделил смертность в Красноярском крае, которая превышает и среднесибирские, и среднероссийские показатели. На регион приходится почти треть умерших больных COVID-19 в СФО.
Ситуация требует детального анализа, нужно разобраться в причинах печальной статистики и принять меры, чтобы не допустить ухудшения обстановки, подчеркнул Меняйло.
Как ранее писал amic.ru, Меняйло выразил обеспокоенность увеличением числа зараженных коронавирусом в Республике Алтай. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по ситуации с COVID-19 в Сибири.
Комментарии
ситуация сложная, требуются дополнительные средства.