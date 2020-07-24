Администратор "Марии-Ра" отправил в нокаут буйного барнаульца

Администратор супермаркета торговой сети "Мария-Ра" жестоко проучил буйного покупателя, который полез в драку, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Стычка произошла 23 июля в районе перекрестка улиц Северо-Западная и 80-й Гвардейской Дивизии. По словам барнаульцев, сотрудник магазина отбил атаку борцовским приемом, из-за которого налетчик потерял сознание.
"Находящийся в состоянии алкогольного опьянения пострадавший полез в драку с администратором "Марии-Ра", который впоследствии провел борцовский прием и отправил мужчину в нокаут", – уточнил один из свидетелей происшествия.
Затем прибыли сотрудники Росгвардии. Они попали в кадр рядом с лежащим на тротуаре человеком.
Комментарии
Не выдержали нервы у работника сети... понять можно... работа в МРа... хуже только кондуктором.