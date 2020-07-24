Мошенники обманули барнаульца при покупке древесины

38-летний житель Барнаула нашел в интернете объявление о продаже древесины, но при заключении сделки попался на уловки мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По словам мужчины, когда он связался по телефону с продавцом, тот пояснил, что для заказа необходимо оплатить груз на сумму более 63 тысяч рублей, и сообщил, что на электронную почту потерпевшего придет договор о купле-продаже. Когда горожанин получил документ, он оплатил заказ и стал дожидаться груза, который должен был прийти в определенный день.
"Не получив в назначенный срок уведомление о прибытии груза, потерпевший сам обратился в организацию, где пояснили, что такого товара им не привозили", – сообщили в ведомстве.
После этого мужчина осознал, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии