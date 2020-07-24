Пятница, 24 Июль, 14:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,96
€ 82,19
27°

795038 +0
Обь
260см -16


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Просил сделать вид, что его не заметили. Как генерал Новиков получил 10 суток ареста

, ИА "Амител"
Суд не разжалобила драматичная история, рассказанная муниципальным служащим

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, в прошлом – бывший первый замначальника алтайского главка полиции, активно пытался уйти от административного наказания. 24 июля стало известно, что он получил 10 суток ареста, за то что управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав. Чиновник ссылался на то, что оказался за рулем не просто так: якобы спешил к заболевшей матери, а затем плохо стало уже ему самому. При этом скорую Новиков решил не вызывать, а героически сам поехал в больницу, попутно забыв, что уже лишен прав на 1 год 9 месяцев за отказ от медосвидетельствования. Все перипетии фантасмагоричной истории – в материале amic.ru.

Зачем вызывать скорую, когда есть автомобиль

Чиновника остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов на каменской трассе в воскресенье, 19 июля. По данным amic.ru, Новиков возвращался в Барнаул из села Хабары.

Как сообщил суду глава Октябрьского района Барнаула, в связи с тяжелым состоянием здоровья матери в село его отвез представитель Новикова – юрист Игорь Сарычев. Он в этот же день вернулся в Барнаул, правда, автомобиль почему-то оставил Новикову.

Находясь у матери, чиновник почувствовал себя плохо, и как следует из его объяснений, "был вынужден на своем автомобиле самостоятельно поехать за медпомощью". При этом вызывать скорую Новиков посчитал нецелесообразным.

Когда его остановили сотрудники ГИБДД, Вячеслав Новиков пояснил, что достоверно о лишении его права управления автомобилем он не знает, а лишь предполагает. Правоохранители составили в отношении него протокол об административном правонарушении, он чувствовал себя плохо, его увезли в отдел полиции, там ему вызывали скорую, в итоге госпитализировали в медучреждение, откуда затем выписали по собственному желанию.

Генерала – не арестовывать!

Новиков в суде просил учесть наличие у него троих малолетних детей, а также то обстоятельство, что его гражданской супруге в ближайшие дни требуется срочное проведение операции. Соответственно, детям будет не с кем остаться дома. Кроме того, муниципальный служащий указывал, что является пенсионером МВД РФ, генерал-майором в отставке, ветераном боевых действий, ликвидатором аварии на ЧАЭС, имеет награды и только положительные характеристики.

В свою очередь, юрист Сарычев просил дело об административном правонарушении прекратить, признать, что Новиков действовал в состоянии крайней необходимости, так как имела место угроза жизни и здоровью, ему требовалась медицинская помощь.

Кроме того, представитель Новикова был против административного ареста, поскольку у его клиента имеются заболевания, "препятствующие отбыванию данного вида наказания". К тому же, настаивал Игорь Сарычев, Новикова нельзя подвергать аресту как генерала МВД РФ в отставке.

Юрист просил в случае признания Новикова виновным назначить наказание в виде штрафа в размере половины от максимально допустимого (т. е. 15 тысяч рублей).

Командир, может, договоримся?

Один из свидетелей в суде рассказал, что Новикова пытались остановить с помощью проблесковых маячков и звукового сигнала, которые водитель проигнорировал. Новиков двигался на высокой скорости, сотрудники ГИБДД поехали за ним. Вскоре чиновник притормозил и пояснил, что не заметил, как его несколькими минутами ранее останавливали правоохранители.

Глава Октябрьского района предъявил документы на автомобиль, а водительское удостоверение показать не смог, пояснил, что забыл его в пиджаке. "Новиков стал показывать пенсионное удостоверение, пояснять, что он является генералом полиции в отставке, просил его отпустить, сделать вид, что его не заметили, просил не составлять в отношении  него административный материал, на что получил отказ", – говорится в постановлении суда.

Далее в присутствии двоих понятых Новикова отстранили от управления транспортным средством и составили протокол. Затем сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, автомобиль Новикова поместили на штрафстоянку.

Судья доводы Новикова о том, что он достоверно не знал о лишении его права управления автомобилем, сочла несостоятельными. Ранее чиновник, как и его представитель Сарычев, участвовали в судебных заседаниях по данному делу. Более того, Новиков уже выплатил назначенный ему штраф (30 тысяч рублей).

Попутно на суде выяснились любопытные детали. Например, Вячеслав Новиков неоднократно привлекался в 2019 году к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ (связанные с дорожным движением, – прим. ред.). Конкретные виды в документе не приводятся. За что именно штрафовали Новикова, можно только предполагать. В число наиболее популярных правонарушений, которые совершают автомобилисты, входят превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, отказ пропустить пешеходов на переходе и т.д.

Достигнуть цели наказания

Судья посчитала, что Новикову за совершенное правонарушение необходимо назначить наказание в виде ареста, "поскольку только так в данном случае могут быть достигнуты цели административного наказания".

В итоге чиновник получил 10 суток ареста. Причем в этот период будет засчитан срок административного задержания Новикова, который исчисляется с момента его доставления в полицию.

Постановление может быть обжаловано в Крутихинском районном суде в течение 10 суток. Пока информации об этом нет, но можно не сомневаться, что Вячеслав Новиков воспользуется такой возможностью.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

24.07.2020 14:46
- гость -

Заказуха явная, ее исполняют. с генералами такого просто так не бывает.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
14:51
В России предложили сделать выплаты на детей 10 тысяч рублей ежемесячными 1
14:39
Мошенники обманули барнаульца при покупке древесины 0
14:27
Просил сделать вид, что его не заметили. Как генерал Новиков получил 10 суток ареста 1
14:15
Больничный для работающих пенсионеров. Как продлить и сколько заплатят? 0
14:03
Экспорт в Европу и Азию: центр "Мой бизнес" помогает найти иностранных партнеров 0
13:50
"Гораздо лучше, чем в Москве". Советник главы Ростуризма побывала на Алтае 6
13:37
Полицейские проверили соблюдение масочного режима в Барнауле 0
13:25
В Республике Алтай предложили взимать с туристов "экологический сбор" 1
13:13
Сергей Меняйло назвал ситуацию с коронавирусом в Сибири сложной 1
13:01
"От макро к нано". Преподаватель АлтГТУ разрабатывает обучающие программы для Роснано 2
12:49
Жительница Алтайского края взяла крупный кредит и отдала все деньги мошенникам 4
12:34
Еще 146 зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае 20
12:29
Администратор "Марии-Ра" отправил в нокаут буйного барнаульца 1
12:17
Жительнице Алтайского края из-за одной буквы не дали пособие на дочь 13
12:04
В ВОЗ рассказали, когда начнется вакцинация от коронавируса 3
11:51
"Аэрофлот" возобновит второй ежедневный рейс из Москвы в Барнаул 4
11:37
Два человека погибли в жестком ДТП в Алтайском крае 5
11:25
Продажи масок в России упали в 2,5 раза 10
11:13
Даже турки едут к нам. Почему туризм на Алтае на краю пропасти, хотя там все "забито" 14
11:01
Алтайские футболисты вошли в число лучших игроков чемпионата России 3
10:49
Алтайские коммунисты собирают деньги на оплату долгов Грудинина 26
10:36
Эксперт рассказал, стоит ли полностью разряжать смартфон 2
10:24
Суд решил изолировать от общества барнаульского чиновника Новикова на 10 суток 27
10:15
Пенсионеры заживо сгорели при пожаре в Алтайском крае 0
10:03
Встать на ноги. Как алтайский бизнесмен заново научился ходить и открыл свое дело 0
09:48
На Чуйском тракте приостановят ремонт в выходные. Но не везде 0
09:36
Асмус показала, как "разделила имущество" с Харламовым 12
09:24
Ни вейпа тебе, ни кальяна. Что запрещает новый антитабачный закон? 8
09:08
В Республике Алтай выявили 32 новых случая заражения коронавирусом 3
08:56
Вышел дебютный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 4
08:44
В Горном Алтае повторно зацвел маральник 0
08:32
"Это как отдых в Крыму". Девелоперы Барнаула объяснили, почему строят меньше квартир 12
08:16
Корпоративный телеканал показал, как amic.ru создавал аудиогид о ж/д вокзале Барнаула 0
08:03
Рэпер Элджей подарил маме новый Mercedes 6
07:48
Решили быть стройнее. Жители Алтайского края стали есть меньше колбасы и хлеба 28
07:31
Стала известна дата начала нового сезона Российской футбольной премьер-лиги 0
07:15
"Жажда наживы". Алтайский следователь о коррупционерах, наградах и коронавирусе 4
07:01
Универсальный солдат. Почему на выпускников экономфака АГАУ всегда есть спрос 0
06:46
Раз в семь тысяч лет. Лучшие снимки кометы Neowise 0
06:32
Власти могут разрешить ввоз в Россию дешевого бензина 12
06:02
Жара и дожди. О погоде в Алтайском крае 24 июля 0
23:56
Такой день. Месяц без электричества в Тальменке и выпавший из окна барнаулец 3
23:30
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти выпавшего из окна барнаульца 1
23:09
В Алтайском крае пассажирский поезд насмерть сбил корову 0
22:54
Глава ЦИК объяснила удаление опроса о многодневном голосовании 12
22:30
На нескольких улицах Барнаула установят новые дорожные знаки 1
22:04
Путин присвоил Рамзану Кадырову звание генерал-майора Росгвардии 18
21:41
Танцуй без Бузовой. В Яровом заверили, что концерта певицы не будет 8
21:28
ФСБ задержала членов террористической организации в двух регионах Сибири и Москве 1
21:06
В Барнауле иномарка сбила велосипедиста рядом с тротуаром 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.