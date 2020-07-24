Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков, в прошлом – бывший первый замначальника алтайского главка полиции, активно пытался уйти от административного наказания. 24 июля стало известно, что он получил 10 суток ареста, за то что управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав. Чиновник ссылался на то, что оказался за рулем не просто так: якобы спешил к заболевшей матери, а затем плохо стало уже ему самому. При этом скорую Новиков решил не вызывать, а героически сам поехал в больницу, попутно забыв, что уже лишен прав на 1 год 9 месяцев за отказ от медосвидетельствования. Все перипетии фантасмагоричной истории – в материале amic.ru.

Зачем вызывать скорую, когда есть автомобиль

Чиновника остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов на каменской трассе в воскресенье, 19 июля. По данным amic.ru, Новиков возвращался в Барнаул из села Хабары.

Как сообщил суду глава Октябрьского района Барнаула, в связи с тяжелым состоянием здоровья матери в село его отвез представитель Новикова – юрист Игорь Сарычев. Он в этот же день вернулся в Барнаул, правда, автомобиль почему-то оставил Новикову.

Находясь у матери, чиновник почувствовал себя плохо, и как следует из его объяснений, "был вынужден на своем автомобиле самостоятельно поехать за медпомощью". При этом вызывать скорую Новиков посчитал нецелесообразным.

Когда его остановили сотрудники ГИБДД, Вячеслав Новиков пояснил, что достоверно о лишении его права управления автомобилем он не знает, а лишь предполагает. Правоохранители составили в отношении него протокол об административном правонарушении, он чувствовал себя плохо, его увезли в отдел полиции, там ему вызывали скорую, в итоге госпитализировали в медучреждение, откуда затем выписали по собственному желанию.

Генерала – не арестовывать!

Новиков в суде просил учесть наличие у него троих малолетних детей, а также то обстоятельство, что его гражданской супруге в ближайшие дни требуется срочное проведение операции. Соответственно, детям будет не с кем остаться дома. Кроме того, муниципальный служащий указывал, что является пенсионером МВД РФ, генерал-майором в отставке, ветераном боевых действий, ликвидатором аварии на ЧАЭС, имеет награды и только положительные характеристики.

В свою очередь, юрист Сарычев просил дело об административном правонарушении прекратить, признать, что Новиков действовал в состоянии крайней необходимости, так как имела место угроза жизни и здоровью, ему требовалась медицинская помощь.

Кроме того, представитель Новикова был против административного ареста, поскольку у его клиента имеются заболевания, "препятствующие отбыванию данного вида наказания". К тому же, настаивал Игорь Сарычев, Новикова нельзя подвергать аресту как генерала МВД РФ в отставке.

Юрист просил в случае признания Новикова виновным назначить наказание в виде штрафа в размере половины от максимально допустимого (т. е. 15 тысяч рублей).

Командир, может, договоримся?

Один из свидетелей в суде рассказал, что Новикова пытались остановить с помощью проблесковых маячков и звукового сигнала, которые водитель проигнорировал. Новиков двигался на высокой скорости, сотрудники ГИБДД поехали за ним. Вскоре чиновник притормозил и пояснил, что не заметил, как его несколькими минутами ранее останавливали правоохранители.

Глава Октябрьского района предъявил документы на автомобиль, а водительское удостоверение показать не смог, пояснил, что забыл его в пиджаке. "Новиков стал показывать пенсионное удостоверение, пояснять, что он является генералом полиции в отставке, просил его отпустить, сделать вид, что его не заметили, просил не составлять в отношении него административный материал, на что получил отказ", – говорится в постановлении суда.

Далее в присутствии двоих понятых Новикова отстранили от управления транспортным средством и составили протокол. Затем сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор, автомобиль Новикова поместили на штрафстоянку.

Судья доводы Новикова о том, что он достоверно не знал о лишении его права управления автомобилем, сочла несостоятельными. Ранее чиновник, как и его представитель Сарычев, участвовали в судебных заседаниях по данному делу. Более того, Новиков уже выплатил назначенный ему штраф (30 тысяч рублей).

Попутно на суде выяснились любопытные детали. Например, Вячеслав Новиков неоднократно привлекался в 2019 году к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных главой 12 КоАП РФ (связанные с дорожным движением, – прим. ред.). Конкретные виды в документе не приводятся. За что именно штрафовали Новикова, можно только предполагать. В число наиболее популярных правонарушений, которые совершают автомобилисты, входят превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, отказ пропустить пешеходов на переходе и т.д.

Достигнуть цели наказания

Судья посчитала, что Новикову за совершенное правонарушение необходимо назначить наказание в виде ареста, "поскольку только так в данном случае могут быть достигнуты цели административного наказания".

В итоге чиновник получил 10 суток ареста. Причем в этот период будет засчитан срок административного задержания Новикова, который исчисляется с момента его доставления в полицию.

Постановление может быть обжаловано в Крутихинском районном суде в течение 10 суток. Пока информации об этом нет, но можно не сомневаться, что Вячеслав Новиков воспользуется такой возможностью.