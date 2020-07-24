Один человек погиб и двое детей пострадали в жестком ДТП в Горном Алтае

Вечером 23 июля в Онгудайском районе Республики Алтай произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Как сообщили в ведомстве, 31-летний житель Горно-Алтайска, управляя автомобилем Toyota Ipsum, двигался со стороны села Инегень в направлении села Иня. Во время поездки он не справился с управлением и съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием авто.
В результате аварии погибла 31-летняя пассажирка. Также в районную больницу госпитализировали двух детей 2012 и 2017 годов рождения.
Во время разбирательства полицейские установили, что мужчина сел за руль нетрезвым: в больнице у него взяли анализ крови на алкоголь. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
Он хороший. Он не будет больше.