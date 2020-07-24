Заключенные прутками забили спящего сокамерника на Алтае

23 июля вступил в силу приговор по делу об избиении заключенного сокамерниками, сообщает пресс-служба Верховного суда Республики Алтай.
Следователи доказали, что двое осужденных решили наказать соседа по камере за "несправедливое" отношение к ним.
Они дождались, пока тот уснет, и набросились на него, нанося удары металлическими прутками и ногами. В результате мужчине был причинен тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Алтай, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, согласилась с решением суда, признав назначенное осужденным наказание справедливым", – уточнили в инстанции.
В результате подсудимые пробудут в колонии на 9 лет и 2 месяца дольше, чем должны были после предыдущего преступления.
Комментарии
так и не проснулся?
нанося удары металлическими прутками
где они их взяли?
из стены выломали
Решетка на окнах делается из металлических прутков, вот отсюда и взяли
Как специалисту интересен химический состав стальных прутков, механические свойства, особенно интересует ударная вязкость
Решетка на окнах делается из металлических прутков, вот отсюда и взяли
Какой ты умный... Это что-то... Хоть раз пробовал выломать из стены вмурованную в кирпич и сваренную между собой арматуру?
Как-то попробовал:порожняк, в натуре.