Гражданскую супругу погибшего в аварии с Ефремовым не признали потерпевшей

Гражданскую жену Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием артиста Михаила Ефремова, не признали потерпевшей по уголовному делу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова адвоката семьи погибшего мужчины Александра Добровинского.
"Нам искренне жаль, что Ирину не признают потерпевшей в деле. Честно говоря, я всегда был сторонником гражданского брака с определенными оговорками", – заявил правозащитник.
Юрист добавил, что потерпевшими по делу признали вдову, брата и двух сыновей Захарова, они будут заявлять гражданские иски.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, за рулем которого находился Сергей Захарова. Спустя несколько часов он скончался в больнице. Материалы по уголовному делу Ефремова уже поступили в Пресненский суд Москвы, а предварительное слушание назначили на 29 июля.
Комментарии
Вот - прелести гражданского брака!!!
Есть зарегистрированный брак, есть незарегистрированный брак. Гражданский брак и есть зарегистрированный брак, т.к. именно им и фиксируется акт гражданского состояния.
А вдова,про которую упоминается в статье,-это бывшая жена.Значит развод не оформлен?
А если у мужика гарем-всем его бабам платить?Мужика из семьи увела и еще чегото хочет!
я так понял, что женщина, у которой он снимал квартиру, представлялась его гражданской женой. то, что она не получит ничего, я считаю, это правильно. тем более вообще не факт кто какие-то отношения были
В поправках к недавно принятой Конституции говорится:"Брак-это союз мужчины и женщины(1 шт.)" Если больше,то браком уже не считается.
чета всех кого можно записали
брат то тут вообще при чем?
тогда надо и свояченицу и золовку
Не хотите брать на себя обязанности в виде брака, не получаете и никаких прав. Всё нормально. мали ли сторонниками чего являются эти левозащитники, готовые за бабки и Родину, и маму продать.