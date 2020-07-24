Маршруты трамваев № 1 и № 2 временно изменят в Барнауле

Из-за ремонтных работ на трамвайных путях в Барнауле по ул. Попова с вечера 24 июля изменится движение трамваев № 1 и № 2. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского "Горэлектротранса".
В период ремонта указанные трамваи будут следовать в обход участка ул. Попова, между перекрестками с улицами Юрина и Космонавтов. Ориентировочно работы планируют закончить до 5:00 27 июля.
До этого периода маршруты будут выглядеть следующим образом:
№1: Докучаево – Попова – Антона Петрова – Малахова – Космонавтов – Калинина – Ленина – Строителей – Красноармейский – пл. Свободы;
№2: Пивзавод – Попова – Докучаево.
Комментарии