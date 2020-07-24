В России резко увеличилось число уклонистов от службы в армии

В первом полугодии 2020 года в России резко выросло число призывников, которые уклоняются от службы в армии, сообщили в пресс-службе Главного военного управления СКР.
За этот период число уклонистов выросло в 1,7 раза. Молодые люди чаще всего симулируют болезни, но также идут и на другие уловки, чтобы не пойти в армию.
Также отмечается, что за этот период общее количество преступлений, зарегистрированных военными следователями, снизилось на 13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В частности, речь идет о вооруженных силах, Росгвардии, ФСБ и МЧС.
Однако увеличилось количество коррупционных деяний и преступлений против общественной безопасности. Вырос и общий ущерб от всех правонарушений. Эта сумма превысила 12,5 млрд рублей.
Комментарии
навальнята
сами служите в своей армии
В своей и будем,не в вашей же служить.
Когда власть ежедневно, с остервенением занимается лишь тем, что уничтожает доверие и уважение к себе, то отдавать ей 2 года жизни не очень и хочется.
Идущий мимо, тебя в морфлот забрили? Уже хз сколько лет год служат.
А вы спросите где служили сыновья губернаторов, министров и прочих начальников.