В России назрел потребительский кризис

Индекс потребительской уверенности россиян во втором квартале 2020 года упал на 19%, по сравнению с первым, до отметки минус 30%. Тем самым Россия вошла в пятерку лидеров Европы по худшим потребительским настроениям и встала в один ряд с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией.
Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на расчет Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ВШЭ).
Как выяснилось, почти у 43% россиян ухудшилось финансовое состояние, и только каждый десятый опрошенный верит, что в ближайший год ситуация начнет улучшаться.
Как отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, наибольший пессимизм охватил самую производительную часть общества – людей от 30 до 49 лет. Эксперт подчеркнул, что ухудшение благосостояния людей среднего возраста – очень неблагоприятная тенденция.
Комментарии
как же так? в алтайском крае зарплата вон как выросла
спасибо деду за победу
АБСОЛЮТНО НЕ УДИВИТЕЛЬНО!!! это очевидный результат ....
У кого и где?
Для 18:04
Вы наверное с другой планеты??
Потребительский кризис, только и всего? Так это мелочь которую можно легко пережить, если бы не экономический кризис, политический кризис и вата в головах у 20-35% россиян.
вчера писали, что зарплата выросла до 30 тыс., крайстат разве может обманывать?
Как выяснилось, почти у 43% россиян ухудшилось финансовое состояние, и только каждый десятый опрошенный верит, что в ближайший год ситуация начнет улучшаться.
не правда, нв алтае средняя зарплата выросла с 22 до 30 тыс , должны потреблять больше и вкуснее, а вы врете что россияне голодают
Так 30 тыр, а разве это достойный доход, это же $422, а это меньше чем Зимбабве. Если задуматься сколько мы тратим на отопление, тёплую одежду и фрукты, то становится очевидным, что живём мы намного и намного хуже.
Так 30 тыр, а разве это достойный доход
Если бы это была хотя бы минимальная зарплата...
Доля ИНОстранных инвесторов Сбербанка — более 45 %, Совкомбанка 91,67 % принадлежит SovCo Capital Partners N.V., Нидерланды и т.д. и т.п. - пока кредиты будем иметь от таких инвесторов, полагаю, наша экономика никогда не вырастет...
Производство необходимо на 90% собственное.