Университет высшей категории. АлтГТУ занял топовое место в европейском рейтинге

Алтайский государственный технический университет занял 56 строчку из 278 в международном рейтинге высших учебных заведений ARES-2020 (Academic Ranking of World Universities-European Standard*). Эксперты отметили высокое качество преподавания в вузе, научную деятельность, а также востребованность выпускников работодателям.
АлтГТУ вошел в категорию А. Есть еще три: B – надежное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями; C – адекватное качество; D – неадекватное качество. Университет публикуется в рейтинге с 2015 года. И за эти годы поднялся на 58 позиций вверх.
Главные критерии ARES – образование и стратегии по его улучшению. Обработка результатов рейтинга происходит автоматически, исключая человеческий фактор.
*Academic Ranking of World Universities-European Standard — академический рейтинг международных стандартов европейских университетов.