Потушить за шесть минут. Алтайские журналисты вышли на борьбу с лесными пожарами

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в Барнаульском ленточном бору. Такой была легенда для участников краевого конкурса "Журналист меняет профессию". Сотрудники СМИ попробовали на себе: как это – тушить пожар. На обнаружение и тушение условного лесного возгорания у них ушло от шести до девяти минут. Участвовали в конкурсе представители "Алтайской правды", "Катуни 24", "Вечернего Барнаула", "МК на Алтае", "Вести Алтай" и другие.
Организатором обучения стала лесная холдинговая компания "Алтайлес". На базе холдинга создана и действует мощная система охраны лесов от пожаров, оснащение которой в несколько раз превышает установленные законом нормативы.
Сотрудники компании тушат пожары, которые угрожают лесу – и ландшафтные, и на землях населенных пунктов. С начала пожароопасного сезона павловские лесоводы ликвидировали более 70 возгораний.
"Дисциплина как у военных. Начальники участков в пожароопасный сезон не ходят в отпуск, не покидают пределы лесничества без веских причин. В этом году лес как пороховая бочка. Из-за сухой и жаркой погоды пожары возникают практически ежедневно. Но даже дождь не спасает, а добавляет проблем. Участились сухие грозы, когда разряд молнии попадает в дерево, что также становится причиной лесного пожара", – рассказал заместитель директора по лесохозяйственной деятельности предприятия "Содружество" ЛХК "Алтайлес" Максим Усов.
Это не только большой труд, но и серьезные деньги. Основные траты на противопожарную систему, мониторинг и тушение лесных возгораний несет именно холдинг. Государство компенсирует только часть затрат. Например, в 2019 году из 13 млн рублей бюджет покрыл только 120 тысяч рублей. В целом все предприятия холдинга ежегодно направляют 140 млн рублей на пожарную безопасность лесов.
В том числе на эти средства "Алтайлес" содержит 91 пожарно-наблюдательную вышку, 66 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров и тягач с тралом.
При возникновении крупного лесного пожара компания сможет мобилизовать почти 4000 человек. Средняя скорость обнаружения и тушения возгораний – 20 минут. Это имеет большое значение, ведь сосновые леса алтайского края относятся к высокому классу горимости.