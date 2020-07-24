Правительство направит 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей

Кабмин до конца года направит 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий для молодых семей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин за заседании правительства.
"Речь идет о компенсации 35% стоимости жилья молодым семьям с детьми, и в первую очередь — многодетным", — сказал глава российского правительства.
Премьер отметил, что подписанное постановление позволяет использовать выплату на покупку и строительства жилья не только эконом-, но и более высокого класса или на рефинансирование ипотеки.
По словам Михаила Мишустина, это поможет решить квартирный вопрос более чем 15 тысячах молодых семей.
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